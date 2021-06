Golf, Bryson DeChambeau guida un interessante field al Rocket Mortgage Classic 2021. Nessun azzurro al via

Il PGA Tour si dirige a Detroit per la terza edizione del Rocket Mortgage Classic al Detroit Golf Club. L’edizione dell’anno scorso si è rivelata una prefazione degli imminenti US Open, visto che Bryson DeChambeau ha controllato e sconfitto il connazionale Matthew Wolff per la vittoria dopo un lungo testa a testa, esattamente lo scenario che si è ripetuto due mesi dopo a Winged Foot.

Questa volta all’orizzonte c’è invece l’Open Championship che si terrà al Royal St. George e molti giocatori utilizzeranno questa settimana come ultimo step di preparazione in vista del main event europeo della stagione. Le aspettative sulla spettacolarità dell’azione al Detroit Golf Club questo fine settimana è dunque molto alta, anche se risulta difficile riuscire a immaginare un finale migliore di quello che abbiamo visto pochi giorni fa col playoff durato otto buche tra Kramer Hickok e Harris English.

Non ci sarà nessun azzurro a difendere i colori italiani questo weekend, ma il field è come detto di enorme qualità grazie a Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Hideki Matsuyama, Webb Simpson, Matthew Wolff, Jason Day, Bubba Watson, Rickie Fowler e tanti altri grandi nomi del panorama del PGA Tour che sono pronti alla battaglia. Un elemento da non sottovalutare inoltre è che il Detroit GC è senza dubbio uno dei campi meno impegnativi del calendario e qui veramente tutto, dai colpi dal tee, agli approcci, ai green, sono tendenzialmente più gentili e meno punitivi rispetto alla media del PGA Tour. Aspettiamoci bombardamenti continui dai tee e score molto bassi, due elementi che portano chiaramente all’individuazione di DeChambeau come il chiarissimo favorito per il back to back.

