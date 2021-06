Mathieu van der Poel, prima di tornare in gara due giorni fa al Giro di Svizzera 2021, non correva su strada dal Giro delle Fiandre. Nonostante i due mesi passati lontano delle competizioni della disciplina principe del pedale, però, il fuoriclasse neerlandese ha subito ritrovato la vittoria nel corso della seconda tappa della manifestazione elvetica sopraccitata, vale a dire la Neuhausen am Rheinfall-Lachen.

Benché la frazione presentasse salite più simili sicuramente a quelle delle classiche delle Ardenne che non a quelle delle gare del Nord, van der Poel è riuscito a eccellere. Il fuoriclasse neerlandese ha tenuto testa a corridori come Julian Alaphilippe, Maximilian Schachmann e Richard Carapaz sull’erta di Litschstrasse (2,4 chilometri all’8,3%) e, successivamente, si è esibito in uno dei suoi show tra discesa e pianura.

Queste la parole con cui van der Poel ha commentato il suo successo: “Sono contento di essere tornato a correre su strada. Ho vinto una tappa che, per percorso e svolgimento, ricordava un po’ una classica. Non posso negare di essermi divertito. Sono orgoglioso di aver vinto subito, a maggior ragione guardando i nomi dei corridori che ho battuto. Devo anche ringraziare la mia squadra, poiché avevo chiesto loro di inasprire la frazione e lo hanno fatto in modo egregio“.

