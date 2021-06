Giro di Svizzera 2021, la quarta tappa premia i fuggitivi e trionfa Stefan Bissegger! Van der Poel ancora in giallo

La quarta tappa del Giro di Svizzera 2021 ha incoronato il padrone di casa Stefan Bissegger, vincitore al traguardo di Gstaad dinnanzi agli altri fuggitivi del giorno Joseph Rosskopf (Rally Cycling) e Benjamin Thomas (Groupama-FDJ). Staccato a 23″ l’altro attaccante Joel Suter (Svizzera). Il gruppo ha tagliato il traguardo con un ritardo di 5’16” con Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) ancora leader della corsa.

A caratterizzare i primi scatti in gruppo ci hanno pensato diversi uomini, ma lo stesso leader della corsa Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) ha immediatamente chiuso dinnanzi a qualsiasi tentativo. Si susseguono gli attacchi per ben metà della tappa odierna, fino a che Joel Suter (Svizzera), Joseph Rosskopf (Rally Cycling) e Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) riescono a lanciarsi in avanscoperta. Subito dietro di loro arriva proprio Stefan Bissegger (EF Education Nippo) e il gruppo concede loro spazio.

L’elvetico riesce a rientrare nel gruppetto di testa formando così un quartetto al comando della corsa. Il loro vantaggio cresce chilometro dopo chilometro, mentre la pioggia comincia a tergiversare sulla tappa. A 50 chilometri dal traguardo la Cofidis e la Movistar si portano in testa al plotone nell’intento di avvicinarsi ai battistrada. In breve tempo però, il gruppo si rende conto che il lavoro svolto sinora nel cercare di riportarsi sui fuggitivi è sempre più vano e per i quattro al comando le chance di vittoria si fanno sempre più concrete.

Neanche la salita di Saanemoser e il forcing della Bahrain Victorius lascia spazio di rimonta e intanto davanti inizia la bagarre tra i fuggitivi. Il primo a farne le spese è Suter sotto l’accelerazione di Rosskopf; soltanto Bissegger e Thomas non mollano. A 10 chilometri dal traguardo Thomas attacca e conquista il GPM. Rientra Bissegger, Rosskopf li segue e scatta a sua volta, ma rimangono tutti e tre assieme.

A 6000 metri al termine Bissegger rilancia, ma i suoi avversari non concedono spazio. Lo svizzero approfitta di un paio di curve a 2 km dalla fine per rilanciare, ma anche in questo caso Thomas e Rosskopf non mollano. Si susseguono gli scatti e lo studio fra i tre contendenti alla vittoria sino a 500 metri dal traguardo. Partita la volata, Bissegger salta Rosskopf e resiste al ritorno di Thomas trionfando in maniera netta.

Foto: Eurosport