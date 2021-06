Remco Evenepoel ha dato spettacolo nella prima tappa del Giro del Belgio 2021. L’enfant prodige fiammingo è partito a trenta chilometri dalla meta e, con un pugno di uomini alla sua ruota, è andato al traguardo, vincendo il suo personale braccio di ferro con il gruppo. Il connazionale Robbe Ghys è riuscito a sfilargli il successo parziale, ma Evenepoel ha preso la testa della classifica generale.



Oggi è in programma la seconda tappa del Giro del Belgio, una cronometro, ed Evenepoel può dare un’ulteriore botta ai suoi avversari in classifica generale. Il belga, infatti, prima di farsi male era uno dei migliori al mondo nelle prove contro il tempo e, stante il fatto che si sta ritrovando, anche se non è ancora al massimo del suo potenziale, è il favorito per il successo parziale.



Evenepoel, al termine della frazione di ieri, ha parlato sia della tappa appena conclusa che di quella odierna. Queste le sue parole riportate da Wielerflits.NL: “Sono partito in un momento strano della gara. Gli altri si stavano guardando e ho deciso di attaccare. Ho indubbiamente indovinato il momento giusto per fare la mia mossa. E’ stata una tappa molto dura, poiché il tracciato non dava modo di respirare, dovevamo sempre andare a tutta. Mi spiace non aver vinto, ma non potevo partire in modo migliore. Sono sulla strada giusta, ma sento che posso crescere ancora. Nella cronometro darò il massimo per poter aumentare ulteriormente il mio vantaggio in classifica generale“.

Foto: Lapresse