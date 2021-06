Ginnastica, Vanessa Ferrari vs Lara Mori: il duello per il pass olimpico. Date, programma, orari, tv, streaming

Vanessa Ferrari e Lara Mori si sfideranno al corpo libero in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 23 al 26 giugno. Le due azzurre scenderanno in pedana per contendersi la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021: questa competizione mette infatti in palio un pass per i Giochi e le nostre portacolori sono impegnate in una lotta tutta interna per raggiungere l’obiettivo. Il testa a testa va avanti ormai da tre anni, ora siamo giunti alla resa dei conti.

Le due ginnaste sono appaiate in classifica generale con 80 punti speciali. Lara Mori ha però un vantaggio minimo se si guarda la somma dei punteggi dei singoli esercizi: 40.709 contro 40.266 di Vanessa Ferrari. Chi si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2021 tra le due azzurre?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 di ginnastica artistica, col duello tra Vanessa Ferrari e Lara Mori per il pass olimpico. Gli orari sono italiani (a Doha sono un’ora avanti rispetto a noi).

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DOHA 2021: DATE E ORARI

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO:

14.30-18.30 Qualificazioni: corpo libero maschile, parallele pari, anelli; volteggio femminile, parallele asimmetriche

GIOVEDÌ 24 GIUGNO:

14.30-18.30 Qualificazioni: volteggio maschile, cavallo con maniglie, sbarra; trave, corpo libero femminile (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

VENERDÌ 25 GIUGNO:

15.00-18.20 Finali: corpo libero maschile, parallele pari, anelli; volteggio femminile, parallele asimmetriche

SABATO 26 GIUGNO:

15.00-18.20 Finali: volteggio maschile, cavallo con maniglie, sbarra; trave, corpo libero femminile (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

La Finale del corpo libero femminile dovrebbe iniziare attorno alle ore 17.30-17.40. (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

FERRARI vs MORI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La programmazione tv/streaming non è ancora stata ufficialmente comunicata.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

