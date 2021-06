Ginnastica artistica, Olimpiadi 2021: tutti i qualificati. Assegnati i 98 posti, Italia con Edalli e Lodadio

Si è delineato il quadro dei qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto concerne la ginnastica artistica maschile. Il lunghissimo percorso di qualificazione, iniziato addirittura nel 2018 e concluso soltanto sabato scorso, ha emesso i propri verdetti definitivi e conosciamo così i possessori dei 98 pass per i Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto.

A scendere in pedana saranno 12 squadre, ciascuna composta da 4 atleti. Cina, Russia e Giappone hanno staccato il biglietto grazie alle medaglie conquistate ai Mondiali 2018. Ucraina, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Cina Taipei, Corea del Sud, Brasile, Spagna, Germania hanno completato la missione attraverso i Mondiali 2019. Gli altri 50 posti, invece, sono stati assegnati alle individualiste: alcuni tramite l’ultima rassegna iridata, altri attraverso la Coppa del Mondo di specialità, altri ancora nell’ambito delle varie competizioni continentali, senza dimenticarsi delle tante riallocazioni. Assegnata anche 1 wild card, finita nelle mani dell’albanese Matvei Petrov.

Salvo 6 casi, tutti i pass assegnati alle individualiste sono nominali. Le Nazioni che hanno qualificato la squadra devono comunicare i propri 4 convocati nei prossimi giorni. L’Italia sarà dunque presente Marco Lodadio e Ludovico Edalli, la squadra non è riuscita a qualificarsi per un soffio. Di seguito tutti i qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda la ginnastica artistica maschile

QUALIFICATE GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2021

SQUADRE (4 POSTI A TESTA):

Cina (dai Mondiali 2018)

Russia (dai Mondiali 2018)

Giappone (dai Mondiali 2018)

Ucraina (dai Mondiali 2019)

Gran Bretagna (dai Mondiali 2019)

Svizzera (dai Mondiali 2019)

USA (dai Mondiali 2019)

Cina Taipei (dai Mondiali 2019)

Corea del Sud (dai Mondiali 2019)

Brasile (dai Mondiali 2019)

Spagna (dai Mondiali 2019)

Germania (dai Mondiali 2019)

INDIVIDUALISTI:

Carlos Edriel Yulo (Filippine, dai Mondiali 2019)

Manrique Larduet (Cuba, dai Mondiali 2019)

Ludovico Edalli (Italia, dai Mondiali 2019)

Milad Karimi (Kazakhstan, dai Mondiali 2019)

Loris Frasca (Francia, dai Mondiali 2019)

Robert Tvorogal (Lituania, dai Mondiali 2019)

Alexander Shatilov (Israele, dai Mondiali 2019)

Ferhat Arican (Turchia, dai Mondiali 2019)

Artur Davtyan (Armenia, dai Mondiali 2019)

David Huddleston (Bulgaria, dai Mondiali 2019)

Bart Deurloo (Olanda, dai Mondiali 2019)

Daniel Corral (Messico, dai Mondiali 2019)

Artem Dolgopyat (Israele, dai Mondiali 2019)

Rhys McClenaghan (Irlanda, dai Mondiali 2019)

Cyril Tommasone (Francia, dai Mondiali 2019)

Ibrahim Colak (Turchia, dai Mondiali 2019)

Marco Lodadio (Italia, dai Mondiali 2019)

Samir Ait Said (Francia, dai Mondiali 2019)

Marian Dragulescu (Romania, dai Mondiali 2019)

Thanh Tung Le (Vietnam, dai Mondiali 2019)

Wai Hung Shek (Hong Kong, dai Mondiali 2019)

Ahmet Onder (Turchia, dai Mondiali 2019)

Tin Srbic (Croazia, dai Mondiali 2019)

Tyson Bull (Australia, dai Mondiali 2019)

Rene Cournoyer (Canada, riallocazione)

Rasuljon Abdurakhimov (Uzbekistan, riallocazione)

Marios Georgiou (Cipro, riallocazione)

Ivan Tikhonov (Azerbaijan, riallocazione)

David Rumbutis (Svezia, riallocazione)

Andrey Likhovitskiy (Bielorussia, riallocazione)

Sofus Heggemsnes (Norvegia, riallocazione)

Rayderley Zapata (Spagna, dalla Coppa del Mondo di specialità)

Kohei Kameyama (Giappone, dalla Coppa del Mondo di specialità)

Eleftherios Petrounias (Grecia, dalla Coppa del Mondo di specialità)

Jeahwan Shin (Corea del Sud, dalla Coppa del Mondo di specialità)

Hao You (Cina, dalla Coppa del Mondo di specialità)

Epke Zonderland (Olanda, dalla Coppa del Mondo di specialità)

1 posto Russia (Russia, dalla riallocazione per la non disputata Coppa del Mondo all-around)

1 posto Cina (Cina, dalla riallocazione per la non disputata Coppa del Mondo all-around)

1 posto Giappone (Giappone, dalla riallocazione per la non disputata Coppa del Mondo all-around)

1 posto Russia (Russia, dagli Europei)

Adem Asil (Turchia, dagli Europei)

1 posto USA (USA, dai Giochi PanAmericani)

1 posto Brasile (Brasile, dai Giochi PanAmericani)

Omar Mohamed (Egitto, dai Campionati Africani)

Uche Eke (Nigeria, dai Campionati Africani)

Mikhail Koudinov (Nuova Zelanda, dai Campionati Oceanici)

Phuong Thanh Ding (Vietnam, riallocazione)

Phay Xing Loo (Malesia, riallocazione)

Matvei Petrov (Albania, wild card)

Foto: Simone Ferraro/FGI