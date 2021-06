Ginnastica artistica, domani il sorteggio delle Olimpiadi! Si decidono gruppi e suddivisioni, momento cruciale

Manca meno di un mese alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 luglio. Si è delineato il quadro completo dei qualificati ai Giochi per quanto concerne la ginnastica artistica (98 posti femminili e altrettanti maschili), dunque si può procedere con il fondamentale sorteggio che definirà la distribuzione dei vari atleti durante il turno di qualificazione dei Giochi. L’appuntamento è per mercoledì 30 giugno a Losanna, presso gli uffici della Federazione Internazionale di Ginnastica.

Le squadre ammesse (12 per sesso, ciascuna con quattro atleti) e tutti gli individualisti ammessi saranno suddivisi nei vari gruppi in base al responso dell’urna. Si tratta di un momento cruciale, perché scendere in pedana a inizio giornata è chiaramente uno svantaggio, visto che i punteggi sono storicamente più bassi ed è più complicato accedere alle varie finali. L’Italia sarà presente con la squadra femminile e con Vanessa Ferrari (o con Lara Mori se la bresciana verrà convocata nel quartetto), con Ludovico Edalli e Marco Lodadio al maschile.

Foto: Simone Ferraro/FGI