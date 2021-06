Football americano, Prima Divisione 2021: si è chiusa la stagione regolare, ora è tempo di Play-off!

Si è conclusa anche la fase ad orologio della Prima Divisione 2021 di football americano e, quindi, ora sappiamo la composizione della griglia dei Play-off che ci porteranno fino all’Italian Bowl che, come consuetudine, assegnerà il titolo italiano.

Nel fine settimana, i Seamen Milano hanno schiantato addirittura 42-0 i Dolphins Ancona, assicurandosi la seconda posizione nella graduatoria, chiudendo 6-2 la stagione. Davanti a tutti, come già si sapeva, i formidabili Panthers Parma che, passando per 31-19 sul campo dei Rhinos Milano, completano il loro cammino rimanendo imbattuti con l’8-0 finale. Per i meneghini, invece, campionato già finito con una sola vittoria. Nel terzo match in programma nel weekend, infine, I Ducks Lazio passano sul campo dei Warriors Bologna con il punteggio di 22-7 e, salendo 4-4 in stagione, si qualificano per la post-season.

A questo punto sappiamo anche gli accoppiamenti delle semifinali, che si disputeranno nel weekend del 3-4 luglio. I Seamen Milano ospiteranno i Ducks Lazio, mentre i Panthers Parma attenderanno i Guelfi Firenze. Gli orari sono ancora da definire.

CLASSIFICA REGULAR SEASON

PANTHERS 8 – 0

SEAMEN 6 – 2

DUCKS 4 – 4

GUELFI 4 – 4

DOLPHINS 3 – 5

WARRIORS 2 – 6

RHINOS 1 – 7

Foto: Pier Colombo