F1, Yuki Tsunoda si trasferisce in Italia. Il nipponico vivrà a Faenza per migliorare come pilota

Yuki Tsunoda cambia vita e dall’Inghilterra si trasferisce in Italia per migliorare come pilota. Il giovane nipponico dopo l’ottimo avvio di stagione in F, 9° all’esordio nel GP del Bahrain, ha dovuto affrontare alcune difficoltà da Imola fino all’ultimo GP di Monaco.

Ora per lui potrebbe arrivare una importante svolta sia dal punto professionale che personale. Tsunoda si trasferirà a Faenza dove cercherà di migliorare le sue qualità di pilota, potendo lavorare a stretto contatto con il suo team l’Alpha Tauri.

Helmut Marko, storico consigliere Red Bull, ha spiegato al sito Formel1.de quale potrebbe essere la ricetta giusta per consentire al 21enne giapponese di fare l’atteso salto di qualità: “Anche se il suo avvio di stagione è stato fantastico, abbiamo deciso di mandarlo a vivere in Italia dall’Inghilterra. Sarà più vicino all’ AlphaTauri e sotto l’occhio vigile di Franz Tost. Yuki ora deve concentrarsi e imparerà che la Formula 1 è la categoria più dura fra le corse automobilistiche. Di conseguenza, anche il lavoro e l’approccio devono essere altrettanto professionali“.

Tsunoda oltre che con le esercitazioni di go-kart, il lavoro tecnico in fabbrica, la lettura dei dati e altre attività simili, si concentrerà sull’aspetto emotivo e su come controllare le sue reazioni in determinate situazioni della gara. Un’esperienza nuova per il nipponico che sicuramente lo arricchirà dal punto di vista professionale e personale.

