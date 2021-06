Valtteri Bottas si prepara per dare il via al suo fine settimana del Gran Premio della Francia, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, e lo fa con il morale letteralmente sotto i tacchi. Dopo un avvio di campionato non semplice, infatti, il pilota finlandese ha vissuto uno sfortunato ritiro a Montecarlo, quindi una gara deludentissima a Baku e, nel frattempo, ha dovuto anche sentire parecchie voci che lo danno ormai fuori dalla porta in quel di Brackley in vista del 20221.

Il nativo di Nastola ha dovuto affrontare questo argomento nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al weekend di Le Castellet. “Non voglio pensare troppo a questa situazione, perchè potrebbe distrarmi – spiega – Anzi, non mi interessa molto. Ovviamente non si possono stoppare tutte le chiacchiere, ma ormai ci sono abituato, succede ogni anno. Sono sempre le solite speculazioni, e fa parte dello sport. Ad ogni modo direi che è troppo presto per rispondere a questa domanda, dato che non abbiamo ancora discusso riguardo il mio contratto. Succederà, ma al momento non mi distraggo dalle prossime tre gare che arrivano senza soluzioni di continuità”.

Nessuna domanda per Bottas su quello che lo attende al Paul Ricard, ma solamente chiarimenti sul futuro e sul fatto, o meno, che Toto Wolff lo possa già avere informato della fine del rapporto. “Parlo spesso con lui, è normale, ma non c’è niente di vero. Sono sicuro che siano solo voci non basate sui fatti. Le persone vogliono solo un “click” in più sui propri siti e inventano storie”.

Foto: Lapresse