La Mercedes non molla. Lo si sapeva, conoscendo il carattere della scuderia di Brackley, ma Toto Wolff ha voluto sottolinearlo con forza dopo la netta vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio della Stiria. Siamo nel bel mezzo dell’uno-due del Red Bull Ring e il team anglo-tedesco cerca di ricordare a tutti che, nonostante tutto, i dominatori dell’era ibrida sono, e rimangono, loro, e faranno di tutto per non abdicare.

Toto Wolff inizia il suo racconto a Speedweek con l’analisi di quanto visto nella gara di domenica. “Nel primo capitolo della doppietta del Red Bull Ring abbiamo sfruttato al massimo le opportunità che avevamo a nostra disposizione – spiega il team principal della Mercedes – Sebbene non avessimo a disposizione la vettura più performante, siamo comunque stati in grado di conquistare un doppio podio e un buon bottino di punti”.

Nelle ultime quattro uscite abbiamo assistito ad un monologo della Red Bull con tre successi per Max Verstappen e uno di Sergio Perez. Un andamento che in casa Mercedes non fa certo sorridere. “Quando scendiamo in pista vogliamo sempre vincere. Ma, anche se nel Gran Premio della Stiria non siamo saliti sul gradino più alto del podio, abbiamo trovato diversi aspetti incoraggianti. I nostri piloti hanno guidato alla grande, i cambi gomme sono stati impeccabili e, non ultimo, le nostre strategie si sono rivelate azzeccate”.

A questo punto il team principal delle Frecce Nere prova a fare le carte alla prossima tappa. “La seconda parte della doppietta austriaca ci regalerà una sfida importante. Correre sullo stesso tracciato in due weekend consecutivi offre qualche opportunità. Nel primo capitolo abbiamo trovato il giusto assetto sin dalla giornata del venerdì, per cui in questo weekend partiamo già da una posizione migliore. Non solo, anche le mescole a disposizione saranno differenti, con uno step più morbido rispetto a sette giorni or sono. Sarà una sfida notevole per tutti i team e, di conseguenza, aprirà possibilità in termini di strategie”.

Un appuntamento importante, in un lunghissimo Mondiale 2021 di Formula Uno che il numero uno della Mercedes rappresenta in una maniera molto particolare. “Questo campionato assomiglia molto ad un incontro di boxe da 23 round, con due pesi massimi al centro del ring. Al momento ne abbiamo vissuto solamente un terzo, per cui tutto è ancora possibile e ci saranno tante chance da sfruttare. Non vediamo l’ora di dare il via al nono appuntamento della stagione”.

Foto: LPS DPPI