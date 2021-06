F1, orario qualifiche GP Francia 2021: differita TV8, streaming, diretta Sky

Sale la tensione per quanto riguarda il weekend del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Paul Ricard dalle ore 15.00 i piloti saranno in pista per le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani per una battaglia che si annuncia quanto mai emozionante. La giornata, come sempre, si aprirà con la terza sessione di prove libere alle ore 12.00.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI FRANCIA DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00

Lewis Hamilton è il grande favorito per centrare la pole position odierna. con Max Verstappen, come sempre, che assumerà il ruolo di primo rivale. La Ferrari cercherà di sgomitare per inserirsi ai piani alti della classifica, dopo le due pole position di Charles Leclerc tra Montecarlo e Baku. Attenzione anche a McLaren, Aston Martin, Alpha Tauri e Alpine che vorranno essere protagoniste su una pista quanto mai difficile da interpretare.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201, ma solo per le FP3) e Sky Sport F1 (207), mentre TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà la differita delle qualifiche, ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2021 – F1

Sabato 19 giugno

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

Ore 15.00 – 16.00 Qualifiche

Differita su TV8: ore 21.25

Repliche qualifiche su Sky Sport F1: ore 18.15, 20.15, 22.00 e 00.00

Foto: Lapresse