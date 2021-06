F1, orario qualifiche GP Azerbaijan 2021: tv, streaming, diretta Sky, differita TV8

Messa in archivio la prima giornata dedicata alle prove libere, oggi non si scherza più in quel di Baku dato che vivremo le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan 2021, la quarta edizione della corsa che si disputa sul circuito cittadino della capitale azera, sulle sponde del Mar Caspio.

Nelle occasioni precedenti le pole position sono andate, una per ciascuno, a Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Chi sarà, dunque, il più veloce in questa intensa giornata di Baku? Come sempre si inizierà alle ore 11.00 con la terza sessione di prove libere, mentre i cronometri inizieranno a diventare protagonisti della ore 14.00 italiane, con l’avvio della Q1.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Azerbaijan di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207) mentre TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le differite delle qualifiche (ore 18.30), non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione del weekend francese.

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN 2021 – F1

Sabato 19 giugno

Ore 11.00 – 12.00 Prove libere 3

Ore 14.00 – 15.00 Qualifiche

Differita su TV8: ore 18.30

Replica qualifiche su Sky Sport 1: ore 22.00

Repliche qualifiche su Sky Sport F1: ore 18.30, 20.15, 22.00, 00.00

