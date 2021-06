Una notizia curiosa quella che riguarda Mick Schumacher, pilota della Haas nel Mondiale 2021 di F1. Il figlio del grande Michael sta guidando la sua VF-21 numero 47 in una posizione non corretta già dai i test invernali del Bahrain.

Ciò che non ci si aspetta è che a rivelare la situazione sia stata nel corso del weekend del GP di Francia mamma Corinna. A spiegare alcuni dettagli sulla vicenda è stato il Team Principal della scuderia american Gunter Steiner: “Quando Corinna in Francia mi ha fatto notare l’aspetto, io non ero consapevole del problema anche perché Mick non me ne aveva mai parlato. Ora il ragazzo vorrebbe usare un nuovo sedile, ma non c’è una grande urgenza. Lui stesso ha detto che non è una priorità adesso”.

“Penso che Mick dovrebbe avere un po’ di pressione sul suo sedile o non è seduto a 45 gradi o non guida dritto la sua monoposto”, ha aggiunto Steiner. Legato a questo episodio così particolare c’è anche il quattro volte iridato Sebastian Vettel. Seb, infatti, aveva consigliato a Mick e a mamma Corinna di “rompere” il sedile, in modo da poterne avere uno più adatto alla propria postura, come riportato da gazzetta.it.

“Credo si stia un po’ esagerando perché la questione è finita sotto i riflettori solo dopo che Sebastian ha fatto un’ispezione della macchina di Mick e la scena è stata ripresa dalle telecamere. Se non sono venuto a sapere prima di un problema del genere, vuol dire che non è così serio. Come ci comporteremo? Appena Mick riterrà di volere un nuovo sedile, glielo faremo avere”, ha chiosato il Team Principal della Haas.

