Per Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaigian è stato agrodolce. Sicuramente il rammarico è il sentimento preponderante, poiché l’esplosione di uno pneumatico a pochi giri dalla fine lo ha privato di un sicuro successo. Cionondimeno, quantomeno l’olandese può pensare al fatto che, date le circostanze, avrebbe potuto andargli molto peggio. Infatti l’errore di Lewis Hamilton alla ripartenza dopo la bandiera rossa ha partorito uno 0-0 tra i due contendenti per il titolo, permettendo a Super Max di mantenere la leadership iridata. Ecco quanto dichiarato da Verstappen durante la conferenza stampa dei piloti che ha preceduto il GP di Francia.

Innanzitutto il ventitreenne del Limburgo, è tornato proprio sulla ragione di quanto accaduto alla sua gomma. La Pirelli ha rilevato che la pressione e la temperatura erano nella norma, concludendo che il cedimento è stato causato dallo stato di usura del pneumatico. L’olandese non si è detto soddisfatto di questa spiegazione, affermando che “mi sembra troppo vaga. All’inizio ci hanno detto che non avevano modo di misurare la pressione delle gomme durante la gara. Allora noi gli abbiamo dato i nostri valori e ci hanno risposto che erano nei limiti fissati. Però, se questi limiti non sono giusti e quindi le linee guida sono errate, noi cosa possiamo farci?”

Dopodiché Max ha calcato ulteriormente la mano, sostenendo che “Pirelli ci ha detto di non avere misurazioni esatte, nonostante noi gli avessimo dato le nostre e fossero assolutamente nella norma. Proprio per questo nessuno può darci la colpa di quanto accaduto. Noi e l’Aston Martin non abbiamo fatto nulla di sbagliato”. Quest’ultimo passaggio è una chiara frecciata a Lewis Hamilton, il quale invece ha sostenuto come a suo modo di vedere Pirelli non avesse colpe in quanto successo a Baku.

Verstappen ha poi sottolineato come “a Baku Pirelli ha alzato la pressione degli pneumatici a weekend in corso, perché dopo le prove del venerdì hanno aumentato i valori minimi. Secondo me questo non è un particolare da sottovalutare. Evidentemente, non è stato sufficiente per evitare quanto è successo. Sicuramente si useranno pressioni ancora più alte in Francia e mi auguro siano sufficienti per stare al sicuro”.

L’olandese ha concluso dicendo che “Pirelli dovrebbe semplicemente dirci cosa sta succedendo, in maniera tale da capire meglio anche le spiegazioni dateci sinora. Come ho già detto, il team ha dimostrato di non aver fatto nulla di sbagliato, avendo seguito le linee guida forniteci in merito alle gomme. Se Pirelli parlasse chiaro, sarebbe più semplice comprendere anche la spiegazione relativa allo stato della gomma stessa”.

