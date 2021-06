F1 in tv, GP Azerbaijan 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Giornata di vigilia a Baku in vista dei prime due turni di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan 2021, valido come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. L’atipico circuito cittadino della capitale azera torna così ad ospitare il circus a due anni di distanza dall’ultima volta, a causa della cancellazione dell’edizione 2020 per il Covid-19.

Max Verstappen e Lewis Hamilton sono come di consueto gli uomini da battere, con Red Bull e Mercedes che dovrebbero tornare ad essere gli indiscussi punti di riferimento in termini di performance delle vetture. McLaren e Ferrari, sempre in lotta per il terzo posto nel campionato costruttori, proveranno ad inserirsi nella battaglia per il podio come a Montecarlo ma questa volta si preannuncia un’impresa più complessa.

Tutte le sessioni del weekend di Baku verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del fine settimana in Azerbaijan della Formula 1.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Azerbaijan 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP AZERBAIJAN F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 4 giugno

ore 8.25-9.10, F2, Prove libere, diretta

ore 10.30-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.30-13.00, F2, Qualifiche, diretta

ore 14.00-15.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 5 giugno

ore 9.25-10.15, F2, Gara 1, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 15.40-16.30, F2, Gara 2, diretta

Domenica 6 giugno

ore 10.45-11.50, F2, Gara 3, diretta

ore 14.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 5 giugno

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 6 giugno

ore 19.30, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse