Una Red Bull in grande spolvero. La scuderia di Milton Keynes è stata la protagonista del GP di Francia, ultimo round del Mondiale 2021 di F1 sul tracciato di Le Castellet.

Il Paul Ricard ha riservato alla squadra anglo-austriaca la vittoria dell’olandese Max Verstappen e il terzo posto del messicano Sergio Perez. Un riscontro frutto di una grande strategia che ha messo in difficoltà la Mercedes, che sembrava avere in mano la vittoria dopo l’errore nel primo giro di Max.

Una situazione che si è ribaltata per la scelta di adottare una strategia a due soste con l’olandese, differenziando il numero di soste con Perez, abilissimo come al solito nella gestione degli pneumatici. Di questi aspetti ha parlato lo storico consulente di casa Red Bull, Helmut Marko, in un’intervista a Servus TV: “All’inizio della gara abbiamo deciso di fermare Verstappen una seconda volta, lasciando Perez in pista. Se Sergio non fosse stato d’accordo con questo piano d’azione, non sarebbe stato possibile imporsi. Prevedevamo il sorpasso di Max a Hamilton a tre giri dalla fine, ma invece è avvenuto a un giro è mezzo. Non è stata una situazione semplice“, ha ammesso Marko.

Riscontri che hanno permesso all’orange e alla Red Bull di rafforzare il primato nelle graduatorie dei piloti e dei costruttori in vista del prossimo GP d’Austria, prova di casa del team.

Foto: LaPresse