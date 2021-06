Aumenta l’attesa al Red Bull Ring per le prime prove libere del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Stiria 2021, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Oggi, venerdì 25 giugno, il circuito di Spielberg ospita i primi due turni di un fine settimana che si preannuncia estremamente intenso ed appassionante.

Ci apprestiamo infatti a vivere un nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 12 punti in favore dell’olandese. Sergio Perez e Valtteri Bottas avranno come di consueto un ruolo cruciale dal punto di vista strategico nella battaglia totale tra Red Bull e Mercedes, mentre alle loro spalle si profila una lotta sul filo dei decimi nel midfield.

Le prove libere del venerdì di Spielberg verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni odierne con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di avvicinamento al GP di Stiria 2021.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle prove libere odierne valevoli per il GP Stiria 2021 di F1:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP STIRIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 25 giugno

ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

