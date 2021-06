F1, GP Francia 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 18-20 luglio

Il Circus della F1 torna in scena. Dopo il fine-settimana di Baku (Azerbaijan), l’attenzione di tutti sarà rivolta a Le Castellet (Francia), sede del settimo round del Mondiale 2021.

Si riprende da una condizione di classifica nella quale l’olandese della Red Bull Max Verstappen è in testa con 105 punti, 4 in più del britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Quanto accaduto in terra azera non ha cambiato la situazione visto che motivi diversi entrambi non hanno ottenuto punti. Sia per Max che Lewis Baku è stata fonte di insoddisfazione per il riscontro finale.

In Francia quindi ci si attende un nuovo capitolo della saga tra i due con Verstappen desideroso di far valere le proprie qualità di guida al volante della RB16B, mentre l’asso nativo di Stevenage ha necessità di ritrovare la strada dopo che gli appuntamenti a Monaco e in Azerbaijan sono stati gravemente insufficienti sul piano dei riscontri finali.

La Ferrari, in questo contesto, avrà sempre come obiettivo quello di essere la terza forza in pista. A Baku la Rossa ha guadagnato la terza piazza nel Mondiale costruttori e a Le Castellet si vorrà confermare, magari cercando di fare meglio in gara di quanto si sia fatto sul circuito cittadino azero.

Di seguito il programma e come guardare in tv il weekend del GP di Francia di F1:

GP FRANCIA F1 2021 – PROGRAMMA

PROVE LIBERE

Venerdì 18 giugno, ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Venerdì 18 giugno, ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 19 giugno, ore 12.00-13.00 Prove libere 3

QUALIFICHE

Sabato 19 giugno, ore 15.00-16.00

GARA

Domenica 20 giugno, ore 15.00

GP FRANCIA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere che sarà garantita da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8

Sabato 19 giugno

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita*

Domenica 20 giugno

ore 18.00, F1, Gara, differita*

*orari da confermare

