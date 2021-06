Europei calcio, Marco Verratti gioca la partitella a Coverciano. Domenica in campo contro il Galles?

Marco Verratti ha giocato la partitella contro la Primavera della Cremonese che ha fatto seguito alla sfida tra Italia e Svizzera, giocata ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma e vinta dagli azzurri con un secco 3-0. Il centrocampista sta pian piano recuperando dall’infortunio e potrebbe diventare un asso nella manica del CT Roberto Mancini nel corso degli Europei.

Il giocatore del PSG è sotto esame in vista di un possibile impiego contro il Galles, match in programma domenica 20 giugno (ore 18.00) e che metterà in palio il primo posto nel gruppo A. Marco Verratti è sceso in campo a Coverciano insieme a chi non era titolare ieri sera: Meret in porta, Toloi, Crosante, Bastoni ed Emerson in difesa, Pessina Verratti e Castrovilli nel mezzo, Bernardeschi, Belotti e Chiesa in attacco.

Foto: Lapresse