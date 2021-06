Europei calcio 2021, tutti i giocatori che militano in Serie A. Sono 74 coloro che calcano i campi italiani

Venerdì 11 giugno, con Italia-Turchia, scatteranno gli Europei di calcio: al netto delle sostituzioni degli infortunati, possibili entro la mezzanotte di domani, sono ormai definite le rose delle 24 Nazionali coinvolte, che potranno contare su 26 elementi ciascuna.

Tra i giocatori che saranno protagonisti nella rassegna continentale ben 74 hanno giocato in Italia nella stagione 2020-2021, tra Serie A e Serie B. Soltanto i campionati di Inghilterra, prima con 146, e Germania, seconda con 91, contano un numero maggiore di calciatori coinvolti.

A livello di club, quello italiano maggiormente rappresentato è la Juventus, che conta ben 12 elementi convocati, con i bianconeri che sono quarti a livello assoluto alle spalle di Chelsea e Manchester City, primi in coabitazione a quota 15, e Bayern Monaco, terzo con 14.

TUTTI I CALCIATORI DEGLI EUROPEI CHE HANNO GIOCATO IN ITALIA NEL 2020-2021

Gruppo A

Turchia 4

3 D Merih Demiral 5 marzo 1998 (23 anni) 20 0 Italia Juventus

10 C Hakan Çalhanoğlu 8 febbraio 1994 (27 anni) 55 13 Italia Milan

22 D Kaan Ayhan 10 novembre 1994 (26 anni) 36 4 Italia Sassuolo

25 D Mert Müldür 3 aprile 1999 (22 anni) 7 0 Italia Sassuolo

Italia 22

1 P Salvatore Sirigu 12 gennaio 1987 (34 anni) 26 -18 Italia Torino

2 D Giovanni Di Lorenzo 4 agosto 1993 (27 anni) 7 0 Italia Napoli

3 D Giorgio Chiellini (Capitano) 14 agosto 1984 (36 anni) 107 8 Italia Juventus

4 D Leonardo Spinazzola 25 marzo 1993 (28 anni) 14 0 Italia Roma

5 C Manuel Locatelli 8 gennaio 1998 (23 anni) 10 1 Italia Sassuolo

7 C Lorenzo Pellegrini 19 settembre 1996 (24 anni) 17 2 Italia Roma

9 A Andrea Belotti 20 dicembre 1993 (27 anni) 33 12 Italia Torino

10 A Lorenzo Insigne 4 giugno 1991 (30 anni) 41 8 Italia Napoli

11 A Domenico Berardi 1º agosto 1994 (26 anni) 11 5 Italia Sassuolo

12 C Matteo Pessina 21 aprile 1997 (24 anni) 5 2 Italia Atalanta

14 C Federico Chiesa 25 ottobre 1997 (23 anni) 25 1 Italia Juventus

15 D Francesco Acerbi 10 febbraio 1988 (33 anni) 14 1 Italia Lazio

16 C Bryan Cristante 3 marzo 1995 (26 anni) 11 1 Italia Roma

17 A Ciro Immobile 20 febbraio 1990 (31 anni) 46 13 Italia Lazio

18 C Nicolò Barella 7 febbraio 1997 (24 anni) 23 5 Italia Inter

19 D Leonardo Bonucci 1º maggio 1987 (34 anni) 102 7 Italia Juventus

20 C Federico Bernardeschi 16 febbraio 1994 (27 anni) 30 6 Italia Juventus

21 P Gianluigi Donnarumma 25 febbraio 1999 (22 anni) 26 -11 Italia Milan

22 A Giacomo Raspadori 18 febbraio 2000 (21 anni) 1 0 Italia Sassuolo

23 D Alessandro Bastoni 13 aprile 1999 (22 anni) 5 0 Italia Inter

25 D Rafael Tolói 10 ottobre 1990 (30 anni) 3 0 Italia Atalanta

26 P Alex Meret 22 marzo 1997 (24 anni) 2 -1 Italia Napoli

Galles 1

10 C Aaron Ramsey 26 dicembre 1990 (30 anni) 63 16 Italia Juventus

Svizzera 2

8 C Remo Freuler 15 aprile 1992 (29 anni) 28 3 Italia Atalanta

13 D Ricardo Rodríguez 25 agosto 1992 (28 anni) 80 9 Italia Torino

Gruppo B

Danimarca 7

4 D Simon Kjær (Capitano) 26 marzo 1989 (32 anni) 105 3 Italia Milan

5 D Joakim Mæhle 20 maggio 1997 (24 anni) 8 2 Italia Atalanta

10 C Christian Eriksen 14 febbraio 1992 (29 anni) 106 36 Italia Inter

11 A Andreas Skov Olsen 29 dicembre 1999 (21 anni) 5 3 Italia Bologna

14 A Mikkel Damsgaard 3 luglio 2000 (20 anni) 2 2 Italia Sampdoria

17 D Jens Stryger Larsen 21 febbraio 1991 (30 anni) 34 2 Italia Udinese

21 A Andreas Cornelius 16 marzo 1993 (28 anni) 27 5 Italia Parma

Finlandia 1

12 P Jesse Joronen 21 marzo 1993 (28 anni) 14 -19 Italia Brescia

Belgio 2

9 A Romelu Lukaku 13 maggio 1993 (28 anni) 91 59 Italia Inter

14 A Dries Mertens 6 maggio 1987 (34 anni) 96 21 Italia Napoli

Russia 1

15 A Aleksej Mirančuk 17 ottobre 1995 (25 anni) 32 5 Italia Atalanta

Gruppo C

Paesi Bassi 3

3 D Matthijs de Ligt 12 agosto 1999 (21 anni) 26 2 Italia Juventus Juventus

6 D Stefan de Vrij 5 febbraio 1992 (29 anni) 43 3 Italia Inter

15 C Marten de Roon 29 marzo 1991 (30 anni) 21 0 Italia Atalanta

Ucraina 1

8 C Ruslan Malinovs’kyj 4 maggio 1993 (28 anni) 35 6 Italia Atalanta

Austria 0

Macedonia del Nord 3

10 A Goran Pandev (Capitano) 27 luglio 1983 (37 anni) 117 37 Italia Genoa

16 C Boban Nikolov 28 luglio 1994 (26 anni) 32 2 Italia Lecce

21 C Eljif Elmas 24 settembre 1999 (21 anni) 25 6 Italia Napoli

Gruppo D

Inghilterra 0

Croazia 5

4 A Ivan Perišić 2 febbraio 1989 (32 anni) 99 27 Italia Inter

11 C Marcelo Brozović 16 novembre 1992 (28 anni) 57 6 Italia Inter

15 C Mario Pašalić 9 febbraio 1995 (26 anni) 23 3 Italia Atalanta

17 A Ante Rebić 21 settembre 1993 (27 anni) 36 3 Italia Milan

19 C Milan Badelj 25 febbraio 1989 (32 anni) 54 2 Italia Genoa

Scozia 0

Repubblica Ceca 3

7 C Antonín Barák 3 dicembre 1994 (26 anni) 18 6 Italia Verona

14 C Jakub Jankto 19 gennaio 1996 (25 anni) 33 4 Italia Sampdoria

22 D Aleš Matějů 3 giugno 1996 (25 anni) 4 0 Italia Brescia

Gruppo E

Spagna 2

7 A Álvaro Morata 23 ottobre 1992 (28 anni) 39 19 Italia Juventus

17 C Fabián Ruiz 3 aprile 1996 (25 anni) 11 1 Italia Napoli

Svezia 3

8 C Albin Ekdal 28 luglio 1989 (31 anni) 56 0 Italia Sampdoria

19 C Mattias Svanberg 5 gennaio 1999 (22 anni) 7 1 Italia Bologna

21 C Dejan Kulusevski 25 aprile 2000 (21 anni) 11 1 Italia Juventus

Polonia 7

1 P Wojciech Szczęsny 18 aprile 1990 (31 anni) 52 -45 Italia Juventus

3 D Paweł Dawidowicz 20 maggio 1995 (26 anni) 2 0 Italia Verona

8 C Karol Linetty 2 febbraio 1995 (26 anni) 30 2 Italia Torino

12 P Łukasz Skorupski 5 maggio 1991 (30 anni) 4 -4 Italia Bologna

15 D Kamil Glik 3 febbraio 1988 (33 anni) 82 6 Italia Benevento

18 D Bartosz Bereszyński 12 luglio 1992 (28 anni) 31 0 Italia Sampdoria

20 C Piotr Zieliński 20 maggio 1994 (27 anni) 59 6 Italia Napoli

Slovacchia 4

14 D Milan Škriniar 11 febbraio 1995 (26 anni) 39 2 Italia Inter

18 C Lukáš Haraslín 26 maggio 1996 (25 anni) 14 1 Italia Sassuolo

19 C Juraj Kucka 26 febbraio 1987 (34 anni) 82 10 Italia Parma

22 C Stanislav Lobotka 25 novembre 1994 (26 anni) 28 3 Italia Napoli

Gruppo F

Ungheria 0

Portogallo 1

7 A Cristiano Ronaldo (Capitano) 5 febbraio 1985 (36 anni) 173 103 Italia Juventus

Francia 1

14 C Adrien Rabiot 3 aprile 1995 (26 anni) 14 0 Italia Juventus

Germania 1

20 D Robin Gosens 5 luglio 1994 (26 anni) 7 1 Italia Atalanta

