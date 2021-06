L’Italia non sbaglia e parte forte ai Campionati Europei 2021 di calcio maschile, demolendo la Turchia per 3-0 a Roma nel match inaugurale della rassegna continentale grazie all’autogol di Demiral e alle reti di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Per gli Azzurri si tratta di un passo avanti già quasi decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale, balzando in vetta alla classifica del gruppo A con 3 punti in attesa della sfida di domani tra Galles e Svizzera.

“Abbiamo fatto una buona partita. Anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a trovare il gol, siamo stati bravissimi. La partita non era semplice perché era il debutto e loro sono un’ottima squadra. In questi incontri serve un po’ tutto. C’è stato l’aiuto del pubblico, siamo felici. Credo che la squadra abbia giocato davvero bene“, ha detto il C.T. Roberto Mancini ai microfoni della Rai.

“È stato decisivo quando abbiamo mosso velocemente la palla e siamo arrivati dalla parte opposta, che liberavamo sempre un uomo – analizza il tecnico azzurro – L’Italia ha fatto una bella partita, era importante iniziare bene qua a Roma. È una bella soddisfazione per tutti noi e per tutti gli italiani. È stata una bellissima serata, spero che ce ne possano essere tante altre. Wembley? È ancora lunga, ne mancano 6…“.

Foto: Lapresse