L’Italia si presenta agli Europei 2021 di calcio con grandi ambizioni e punta ad arrivare fino in fondo. La nostra Nazionale è assente dalle grandi competizioni internazionali da ben cinque anni, ovvero dall’ultima edizione della rassegna continentale. Gli azzurri non si qualificarono per i Mondiali 2018, ma da quel momento c’è stata una grande crescita e il gruppo guidato dal CT Roberto Mancini ha compiuto un importante salto in avanti, infilando una lunga striscia di risultati positivi e meritandosi di essere nel novero dei favoriti di questa kermesse, in programma da venerdì 11 giugno a domenica 11 luglio.

L’Italia esordirà stasera (ore 21.00), affrontando la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Debutto non semplice per gli azzurri, desiderosi di portare a casa i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Ma quanti soldi guadagnano i calciatori dell’Italia convocati per gli Europei 2021? Quali sono i loro stipendi percepiti dai rispettivi club di appartenenza? I più pagati sono il centrocampista Marco Verratti (9 milioni dal PSG), il difensore Leonardo Bonucci (6,5 milioni dalla Juventus) e il portiere Gianluigi Donnarumma (6 milioni dal Milan), stessa cifra del centrocampista Jorginho. Da segnalare anche i 5 milioni per Federico Chiesa dalla Juventus.

Di seguito lo specchietto dettagliato con gli stipendi di tutti i calciatori dell’Italia convocati per gli Europei 2021. Gli ingaggi si intendono annuali e netti, privi di eventuali bonus. Abbiamo trattato esclusivamente le buste paga provenienti dalle rispettive società, non sono inseriti eventuali riconoscimenti per sponsorizzazioni e similari.

STIPENDI CALCIATORI ITALIA EUROPEI 2021

PORTIERI:

Gianluigi Donnarumma (Milan) 6 milioni di euro

Alex Meret (Napoli) 1,1 milioni di euro

Salvatore Sirigu (Torino) 1,7 milioni di euro

DIFENSORI:

Alessandro Bastoni (Inter) 1,5 milioni di euro

Francesco Acerbi (Lazio) 1,4 milioni di euro

Leonardo Bonucci (Juventus) 6,5 milioni di euro

Leonardo Spinazzola (Roma) 3 milioni di euro

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) 2,3 milioni di euro

Emerson Palmieri (Chelsea) 4,5 milioni di euro

Alessandro Florenzi (PSG) 3 milioni di euro

Giorgio Chiellini (Juventus) 3,5 milioni di euro

Rafael Toloi (Atalanta) 1 milioni di euro

CENTROCAMPISTI:

Gaetano Castrovilli (Fiorentina) 1,4 milioni di euro

Marco Verratti (PSG) 9 milioni di euro

Nicolò Barella (Inter) 2,5 milioni di euro

Jorginho (Chelsea) 6 milioni di euro

Lorenzo Pellegrini (Roma) 2 milioni di euro

Bryan Cristante (Roma) 1,8 milioni di euro

Matteo Pessina (Atalanta) 0,4 milioni di euro

ATTACCANTI:

Lorenzo Insigne (Napoli) 4,6 milioni di euro

Federico Chiesa (Juventus) 5 milioni di euro

Federico Bernardeschi (Juventus) 4 milioni di euro

Ciro Immobile (Lazio) 2,5 milioni di euro

Andrea Belotti (Torino) 1,8 milioni di euro

Domenico Berardi (Sassuolo) 1,8 milioni di euro

Giacomo Raspadori (Sassuolo) 0,1 milioni di euro

Foto: Lapresse