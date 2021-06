Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 15 giugno

Si chiude la prima giornata dei Campionati Europei di calcio 2021. Il Gruppo F è pronto per due match di grande importanza, che metteranno in palio 3 punti già, forse, decisivi.

Alle ore 18.00 si incomincerà con Ungheria-Portogallo alla Puskas Arena di Budapest. Cristiano Ronaldo e compagni cercheranno subito la vittoria per affrontare i due prossimi severissimi impegni in maniera più tranquilla. Quindi alle ore 21.00 piatto forte con una delle grandi classiche del calcio europeo. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera saranno di fronte i padroni di casa della Germania e la Francia, in uno scontro che potrebbe già indirizzare le intere sorti del Girone.

IN TV – La giornata odierna di Euro 2021 vedrà due match in programma. Ungheria-Portogallo sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203) in streaming su NowTV e SkyGo, mentre Francia-Germania sarà disponibile anche in chiaro su Rai1, assieme a Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203). In streaming si potrà seguire su RaiPlay, NowTV e SkyGO. Entrambe saranno disponibili su OA Sport, per mezzo della consueta DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA EUROPEI 2021

Martedì 15 giugno

Ore 18.00 Ungheria – Portogallo – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

Ore 21.00 Francia – Germania – diretta su Rai1, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

