Europei calcio 2021, la Turchia ai raggi X. Calhanoglu la stella di una squadra in grande crescita

Una squadra assolutamente da non sottovalutare. Inizia contro la Turchia, venerdì sera, allo Stadio Olimpico di Roma, il cammino della Nazionale italiana negli Europei di calcio. La compagine soprannominata Ay-Yıldızlılar nelle ultime stagioni ha trovato un importantissimo salto di qualità, non si conoscono ancora i limiti.

A livello continentale il risultato più importante è arrivato nel 2008, negli Europei di Austria e Svizzera, con la sconfitta in semifinale arrivata per mano della Germania che è valsa la terza posizione. Nell’ultima edizione in Francia eliminazione al primo turno, mentre a livello mondiale storico è stato il bronzo in Corea e Giappone nel 2002 (il pass iridato manca proprio da quell’edizione).

La Federazione in ogni caso ha continuato a lavorare molto bene e tanti dei talenti turchi sono in giro per l’Europa, con prezzi dei cartellini che continuano a lievitare. La stella della squadra a livello tecnico è sicuramente Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan. Gioca in Italia anche un cardine della difesa turca, Merih Demiral, altri giocatori della Serie A sono Mert Müldür e Kaan Ayhan, entrambi del Sassuolo.

Per il ct turco Şenol Güneş il modulo è un 4-1-4-1 con una difesa rocciosa (da sottolineare Söyüncü, centrale del Leicester), in porta Çakir e tanta qualità a centrocampo con Yazici, campione di Francia con il Lilla, ed il già citato Calhanoglu. Prima punta il veterano Yilmaz.

I CONVOCATI DELLA TURCHIA

Portieri: Altay Bayindir (Fenerbahçe), Mert Günok (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Çakir (Trabzonspor).

Difensori: Zeki Çelik (Lilla), Çaglar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Liverpool), Ridvan Yilmaz (Besiktas), Umut Meras (Le Havre).

Centrocampisti: Yusuf Yazici (Lilla), Dorukhan Toköz (Besiktas), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuslu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (Milan).

Attaccanti: Burak Yilmaz (Lilla), Cengiz Under (Leicester), Enes Unal (Getafe), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Halil Ibrahim Dervisoglu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

