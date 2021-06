Terminata la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio, da sabato 26 giugno si entrerà definitivamente nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Come andremo a vedere, il tabellone appare decisamente sbilanciato, con quasi tutte le grandi favorite collocate nella parte alta. E purtroppo è qui che è capitata anche l’Italia…

La selezione tricolore inizierà agli ottavi di finale contro l’Austria. Sulla carta si tratta di una delle avversarie più deboli tra quelle qualificate tra le migliori 16, tuttavia la storia (anche recente) insegna che gli azzurri non possono concedersi il lusso di sottovalutare nessuno. La compagine guidata da Franco Foda è giunta seconda nel gruppo C, sconfitta dall’Olanda, ma in grado di portare a casa ben 6 punti con i successi ottenuti su Macedonia del Nord ed Ucraina. Le stelle della squadra sono Alaba ed Arnautovic, ma attenzione anche a Sasa Kalajdzic, bomber dello Stoccarda in Bundesliga.

Se l’Italia riuscirà a sbarazzarsi dell’Austria, a quel punto si troverà alle pendici di un vero e proprio Everest da scalare. Sembrava presumibile ritrovarsi il Belgio ai quarti di finale, ora non è più così scontato: i Diavoli Rossi non sono stati di certo fortunati nell’incastro delle migliori terze e dovranno fronteggiare agli ottavi i campioni d’Europa in carica del Portogallo! Meglio Lukaku-Hazard-De Bruyne o i lusitani trascinati da Cristiano Ronaldo? Comunque vada sarà uno scoglio durissimo per la compagine del Bel Paese.

Gettando poi uno sguardo sino alla semifinale, ecco che l’Italia avrebbe enormi chance di fronteggiare la Francia, favorita n.1 per il successo finale. Inutile dire che nessuno dispone di una forza d’urto come quella dei transalpini, che in attacco schierano un tridente stratosferico composto da Griezmann, Benzema e, soprattutto, dal fuoriclasse Mbappé, erede naturale di Messi e Cristiano Ronaldo. Peraltro per i campioni del mondo il cammino non si profila impossibile: prima l’abbordabile Svizzera, poi una tra Croazia e Spagna, compagini che hanno perso lo smalto di qualche anno fa.

Insomma, esclusa l’Austria, si profila un tabellone davvero molto duro per l’Italia, chiamata a sconfiggere una tra Belgio/Portogallo e con ogni probabilità la Francia per approdare in finale. Nella parte bassa sono invece presenti Germania ed Inghilterra (che si affronteranno subito agli ottavi), mentre si profila una grande occasione per l’Olanda.

TABELLONE EUROPEI 2021

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno

Ore 18.00 Galles-Danimarca – 1

Ore 21.00 Italia-Austria – 2

Domenica 27 giugno

Ore 18.00 Olanda-Repubblica Ceca – 3

Ore 21.00 Belgio-Portogallo – 4

Lunedì 28 giugno

Ore 18.00 Croazia-Spagna – 5

Ore 21.00 Francia-Svizzera – 6

Martedì 29 giugno

Ore 18.00 Inghilterra-Germania – 7

Ore 21.00 Svezia-Ucraina – 8

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 luglio

Ore 18.00 Vincente 6-Vincente 5 – A

Ore 21.00 Vincente 4-Vincente 2 – B

Sabato 3 luglio

Ore 18.00 Vincente 3-Vincente 1 – C

Ore 21.00 Vincente 8-Vincente 7 – D

SEMIFINALI

Martedì 6 luglio

Ore 21.00 Vincente A-Vincente B – 1

Mercoledì 7 luglio

Ore 21.00 Vincente C-Vincente D – 2

FINALE

Domenica 11 luglio

Ore 21.00 Vincente1-Vincente2

Foto: Lapresse