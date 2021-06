Sta prendendo forma il tabellone degli Europei 2021 di calcio. L’Italia è già certa di affrontare l’Austria agli ottavi di finale: le due nazionali si sono sfidate per quattro volte nella storia ai Mondiali, ma mai in una rassegna continentale. Per onestà è bene subito sottolineare come quello con gli austriaci sia uno dei migliori accoppiamenti possibili per gli azzurri, anche più di quello con l’Ucraina che veniva dato per probabile alla vigilia.

In caso di passaggio del turno, la selezione tricolore potrebbe ritrovarsi il Belgio sulla propria strada. Stiamo parlando della compagine al primo posto nel ranking Fifa, tra le cui fila spiccano fenomeni come Lukaku, Hazard e De Bruyne, solo per citarne alcuni. Ma chi affronterà il Belgio agli ottavi? Questo lo scopriremo solo mercoledì sera, quando si sarà fatta finalmente luce sull’intricato rebus delle migliori terze. A nostro avviso le ipotesi più probabili sono che incrocerà o la terza del gruppo E (girone intricatissimo con Svezia, Slovacchia, Spagna e Polonia) o quella del raggruppamento F (dunque Portogallo o addirittura Francia…). E’ chiaro che un eventuale Belgio-Portogallo muterebbe completamente gli scenari. C’è anche l’ipotesi, remota al momento, che gli uomini allenati da Roberto Martinez trovino la Svizzera o la terza del gruppo D (ovvero Scozia, Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca). Dunque il Belgio potrà avere o tanta fortuna, e dunque affrontare magari la Slovacchia, oppure maledire la sorte e ritrovarsi al cospetto dei campioni in carica del Portogallo, se non addirittura la favorita Francia!

Guardando poi ancora più in là, se l’Italia riuscirà ad arrampicarsi sino alle semifinali, allora con ogni probabilità dovrà vedersela con la prima del gruppo F, dunque Germania o Francia! Al momento i transalpini sono in testa con 4 punti, ma affronteranno il Portogallo nell’ultima giornata: non è escluso che i teutonici possano effettuare il sorpasso nel match contro l’Ungheria. Va detto che la prima di questo raggruppamento potrebbe sfruttare in seguito un tabellone tutt’altro che impossibile…Si profila infatti un ottavo con la Svizzera (una delle quattro migliori terze) o al limite con l’Ucraina. Ai quarti poi o la seconda del gruppo D (Repubblica Ceca o Inghilterra) o la seconda del gruppo E (Svezia, Spagna, Polonia o Slovacchia). Sarebbe una sorpresa non vedere in semifinale la vincente del raggruppamento F, ovvero Francia o Germania.

Per l’Italia è possibile dunque ipotizzare il seguente cammino: Austria agli ottavi, Belgio ai quarti (ma occhio alla mina vagante Portogallo…), Francia o Germania in semifinale. Comunque vada, dai quarti di finale in avanti il Bel Paese incontrerà sempre delle big del calcio europeo. Inevitabile per chi vuole approdare sino all’atto conclusivo della competizione.

Foto: Lapresse