La finale degli Europei 2021 si disputerà regolarmente a Wembley. A ribadirlo è la UEFA attraverso un comunicato ufficiale replicando di fatti alle richieste avanzate dal Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Una risposta repentina che conferma quanto ci si poteva attendere.

Draghi a margine dell’incontro con la Cancelliera tedesca Angela Merkel è intervenuto in maniera decisa sui Campionati Europei 2021 di calcio dichiarando: “Ho intenzione di adoperarmi perché non si faccia in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente”. Il riferimento, ovviamente, è alla situazione epidemiologica in Inghilterra dove è in programma l’ultimo atto della rassegna continentale.

La replica della massimo organo del calcio europeo non si è fatta attendere: “La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite”.

Dopo le dichiarazioni del Presidente Draghi i media internazionali avevano paventato l’ipotesi di uno spostamento della finale degli Europei 2021 a Roma dove la situazione epidemiologica pare essere decisamente sotto controllo ma al momento, e difficilmente ci sarà una variazione degli scenari, si giocherà a Wembley.

Foto: LaPresse