L’Italia si è qualificata con un turno d’anticipo per gli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio a seguito del doppio 3-0 rifilato alla Turchia ed alla Svizzera. A questo punto è già tempo di pensare al tabellone ad eliminazione diretta. Il cammino degli azzurri dipenderà dal piazzamento finale nel gruppo A: domenica 20 giugno, alle ore 18.00, affronteranno il Galles per il primato nel raggruppamento. Alla compagine del Bel Paese sarà sufficiente un pareggio per guadagnarsi la vetta. Andiamo a scoprire dunque quale cammino attenderebbe l’Italia nella sfide da dentro o fuori.

IPOTESI 1: L’ITALIA VINCE IL GIRONE A

In tale eventualità si profilerebbe un ottavo di finale con la seconda del gruppo C, ovvero quello con Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia. Al momento l’Olanda è nettamente favorita per aggiudicarsi il primato, dunque agli azzurri potrebbe toccare una tra Austria (l’opzione di gran lunga preferibile) ed Ucraina.

Dopo un ottavo tutto sommato alla portata, ecco che inizierebbero le montagne da scalare. Ai quarti l’Italia potrebbe entrare in rotta di collisione con il temibile Belgio, primo nel ranking FIFA (per quello che può contare…). Lukaku e compagni non dovrebbero avere problemi a vincere il gruppo B ed agli ottavi fronteggeranno una delle quattro migliori terze, dunque sarebbe una sorpresa non vederli approdare tra le migliori 8 del torneo.

Se l’Italia vorrà accedere alla finalissima di Wembley, dovrà poi valicare lo scoglio più impervio in assoluto in semifinale: la Francia. I campioni del mondo hanno impressionato nel match inaugurale con la Germania e, a conti fatti, il Portogallo difficilmente potrà impensierirli per il primato del girone F. A quel punto i transalpini potranno beneficiare di un’autentica autostrada fino alla semifinale: prima una migliore terza agli ottavi, poi un quarto tutt’altro che irresistibile dove troveranno o la seconda del gruppo D (Croazia o Repubblica Ceca, dando per probabile il primato dell’Inghilterra) o la seconda del gruppo E (sulla carta una tra Slovacchia, Polonia o Svezia, dando per plausibile che alla fine la Spagna possa prevalere e aggiudicarsi il raggruppamento).

IPOTESI 2: ITALIA SECONDA NEL GRUPPO A

In questo caso gli uomini di Mancini si ritroverebbero agli ottavi la seconda del gruppo B, dunque una tra Russia, Finlandia e Danimarca: oggettivamente non cambierebbe molto rispetto all’ipotesi 1.

Ad attendere gli azzurri ai quarti di finale potrebbe esserci la vincente del gruppo C, ovvero con ogni probabilità l’Olanda: gli orange agli ottavi se la vedranno con una migliore terza.

L’eventuale semifinale potrebbe riservare all’Italia o l’Inghilterra (e sarebbe un match da giocare fuori casa, ovvero a Wembley) o la Spagna. Senza dimenticare la mina vagante Germania, che potrebbe qualificarsi da seconda o da migliore terza nel girone F.

CONSIDERAZIONE FINALE

A nostro avviso, paradossalmente, il secondo posto nel girone consentirebbe all’Italia di affrontare un tabellone più agevole, perché l’Olanda, seppur temibile, è inferiore rispetto al Belgio, mentre il paragone neppure si pone tra Inghilterra/Spagna e la Francia. E’ chiaro che si tratta di proiezioni in divenire, con gli scenari che potrebbero anche mutare in base ai risultati dei prossimi giorni. Comunque vada, è dai quarti di finale in poi che l’Italia dovrà ulteriormente aumentare il livello per fronteggiare le candidate alla vittoria finale.

Foto: Lapresse