L’Italia tonerà in campo questa sera contro l’Austria per gli ottavi di finale degli Europei 2021. Gli azzurri giocheranno la prima sfida ad eliminazione diretta nella suggestiva cornice del Wembley Stadium di Londra. Uno dei templi di questo sport scenario perfetto per un match così importante.

Nella fase a gironi l’impianto londinese ha accolto 22.500 spettatori, mentre per la sfida di oggi degli ottavi di finale raddoppierà. Italia-Austria quindi si giocherà davanti a 45mila spettatori. Guardando avanti, invece, per la Final Four che si disputerà nella capitale inglese saranno 60 mila gli spettatori ammessi.

La Uefa, in considerazione della delicata situazione legata alla pandemia, ha stabilito che i giocatori e gli staff dovranno comunque rispettare severe misure restrittive, seppur sono esentati dalla quarantena. Le delegazioni, infatti, hanno l’obbligo di restare in una bolla, senza contatti con il resto della popolazione.

Gli eventuali spostamenti, quindi, dovranno essere ben strutturati e limitati al massimo. I calciatori potranno lasciare l’albergo principalmente per gli allenamenti o per eventuali esigenze dovranno essere organizzati preventivamente proprio per evitare qualsivoglia occasione di contagio.

Uno scenario necessario per evitare che vi possano essere eventuali contagi che potrebbero mettere a repentaglio la seconda parte degli Europei 2021. Gli azzurri, quindi, proveranno a regalarsi una immensa gioia nella delicata sfida contro gli austriaci in uno scenario unico come quello di Wembley.

Foto: LaPresse