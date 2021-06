Uno dei temi di questi Europei di calcio è il seguente: il valore delle vittorie dell’Italia. Un dato di fatto è che la formazione di Roberto Mancini abbia messo in mostra ottime prestazioni contro Turchia, Svizzera e Galles, totalizzando tre vittorie, realizzando sette reti senza subirne e dando seguito alla serie positiva di risultati utili e successi che la riguarda.

Vero è che in una competizione come questa tutto sarà più chiaro dagli ottavi in avanti e la Nazionale è attesa dal confronto con l’Austria, sfida sulla carta non impossibile ma impegnativa per la buona organizzazione degli austriaci. In questo senso a pronunciarsi sulle prestazioni della selezione di Mancini è stato il difensore dell’Olanda Matthijs de Ligt che alcune settimane fa aveva dichiarato che l’Italia non potesse rientrare nel novero delle possibili vincitrici della manifestazione.

“L’Italia? L’ho guardata molto bene, giocano con tutta la squadra, tutti hanno giocato, è importante, hanno uno stile non italiano, vanno molto in attacco. Loro hanno giocato contro tre squadre buone, ma non dei top team come la Francia“, le parole di de Ligt poco dopo l’ultimo match dell’Olanda contro la Macedonia.

Da questo punto di vista il giocatore olandese ha voluto chiarire anche il suo punto di vista circa le parole di Marco van Basten che aveva espresso qualche riserva sulla crescita del calciatore in Serie A: “Penso che sono migliorato grazie all’esperienza in Serie A: ho due anni di esperienza in più, ho imparato cose che con l’Ajax non avevo mai fatto e mi sento sicuramente un giocatore più completo“, le sottolineature del difensore della Juventus.

Foto: LaPresse