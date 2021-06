Equitazione, Nations Cup 2021: Italia protagonista nel fine settimana a La Baule

Proseguono le gare internazionali di equitazione, con il circuito del salto che questa settimana fa tappa a La Baule, in Francia per l’appuntamento con la Nations Cup, in cui l’Italia sarà una delle diciannove selezioni al via, anche se non sono ancora stati confermati i nomi dei cavalieri impegnati.

La gara a squadre caratterizzerà la competizione, e si svolgerà proprio domani, venerdì 11 giugno, con la Svizzera che partirà con i favori del pronostico, puntando sui due assi Steve Guerdat e Martin Fuchs, mentre la Francia cercherà di portarsi a casa il successo nella gara di casa, schierando Kevin Staut, Pénélope Leprévost, Roger Yves Bost, Simon Delestre e Marc Dilasser.

L’altro grande appuntamento è però quello di domenica, quando andrà in scena il Grand Prix Longines De La Ville De La Baule, che assegnerà punti preziosi per il ranking Longines e la possibilità di ottenere il MER per il pass a cinque cerchi.

Foto: Claudio Bosco