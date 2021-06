Equitazione, Completo Strzegom 2021: Aliene Ruyter davanti a tutti dopo il dressage, lontano Andrea Cincinnati

Si è aperto quest’oggi un nuovo fine settimana per il mondo dell’equitazione, in cui si è svolta la prova di dressage nell’ambito del 4*-L di Strzegom, per la disciplina del completo, dove l’Italia è stata rappresentata da Andrea Cincinnati, in uno degli ultimissimi appuntamenti prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

A guidare temporaneamente la classifica è l’olandese Alyene Ruyter, che insieme al suo Bomba ha chiuso la prova con 30 penalità, risultando sul podio per tutti e tre i giudici, e precedendo di appena mezzo punto la svedese Katrin Norling, in sella a Hulliebullie.

Terza piazza per Gireg Le Coz, in rappresentanza della Francia, con 31,4 su Caramel d’Orchis, mentre a completare la top-5 troviamo l’austriaco Robert Mandl e l’altro transalpino Alexis Goury. Solo quindicesimo l’azzurro Andrea Cincinnati, che non è andato oltre le 38,4 penalità insieme a Lapiroxx.

Sabato 26 sarà dunque la volta del cross-country, con la classifica finale che uscirà fuori dalla gara di salto, in programma domenica 27 alle ore 13.30.

