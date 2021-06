Secondo a cronometro, terzo nella prova in linea. Risultati più che buoni se stessimo parlando di un corridore normale. Remco Evenepoel però non si accontenta ed esce molto deluso dai Campionati Nazionali in Belgio. Il corridore della Deceuninck Quick-Step poteva fare sicuramente qualcosa in più nella prova contro il tempo, dov’è stato battuto da Yves Lampaert.

Ieri invece il trionfo è andato a Wout van Aert in una volata ristretta: “La squadra mi ha detto all’auricolare di attaccare e l’ho fatto, ma purtroppo questo percorso non prevedeva grandi salite. Ci ho provato su una piccola côte, ma con due avversari così esplosivi, non ho potuto fare la differenza. Ci ho provato due volte anche in pianura, prima dello sprint, ma non è così facile attaccare due come Theuns e Van Aert che lottano per la vittoria nelle Monumento. E arrivare allo sprint con Wout non è un regalo. Visto il contesto, il terzo posto è il meglio a cui potessi aspirare, ma io volevo vincere, pur sapendo che il livello di un campionato belga è quello di un mondiale“ le sue parole riportate da La Dernière Heure.

Prosegue: “Sono stato secondo a crono e terzo nella prova in linea, ma questo sarà dimenticato presto. Perché si ricordano solo i vincitori, coloro che portano la maglia. Quindi sì, c’è della delusione, per me e per la mia squadra, perché noi viviamo per la vittoria”.

Le sensazioni però sono giuste: “Mi sentivo meglio in bici rispetto alla crono di mercoledì, il che è positivo. Ora devo recuperare da questa settimana estenuante, specialmente con il caldo, prima di partire per lo stage in preparazione delle Olimpiadi”.

