Juan Ayuso è senza ombra di dubbio uno dei prospetti più interessanti del ciclismo mondiale. Il dominatore del Giro d’Italia U23 2021 è pronto a fare il suo debutto tra i professionisti con la maglia dell’UAE Team Emirates, che da tempo ha puntato sul talento spagnolo.

Il classe 2002 sarà al via del Giro dell’Appennino e, come è giusto che sia, vista la giovane età e la pochissima esperienza in gruppo non c’è da attendersi particolari acuti. Sarà per lui l’occasione per cominciare a fare esperienza e mettere sulle gambe chilometri importanti.

E’ stato lo stesso Ayuso a raccontare a Marca i sentimenti che accompagnano questa lunga vigilia: “Adesso farò Appennino e Lugano, poi tornerò a casa per staccare da questo periodo recente di gare. Il 25 farò Villafranca Ordizia poco prima di San Sebastián e Getxo. Poi l’Avenir e Plouay. Penso che sia un calendario interessante per questo debutto con l’UAE Team Emirates“.

Ayuso dal ritiro di Andorra ha parlato anche dell’attenzione mediatica che improvvisamente si è accesa su di lui: “Ho notato un cambiamento in molte persone che mi sostengono e si sono entusiasmate per me, ma cerco di rimanere calmo e non mi lascio trasportare da tutti gli elogi di questi giorni. So che per riuscire devo andare piano piano e sacrificarmi perché quello che deve venire arriverà“.

Foto: Valerio Origo