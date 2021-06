Fabio Aru non prenderà parte al Tour de France 2021. Nonostante le sue parole dei giorni scorsi, il ciclista sardo non farà parte della spedizione del Team Qhubeka ASSOS verso la Grande Boucle. Al suo posto, infatti, è stato convocato lo spagnolo Carlos Barbero per disputare l’edizione numero 108 della corsa a tappe francese.

Per Carlos Barbero sarà la prima apparizione al Tour de France, nonostante i 30 anni di età, come per i suoi compagni di squadra Nicholas Dlamini, Sean Bennett e Victor Campenaerts.

Fabio Aru ha commentato in questo modo al sito ufficiale del Team Qhubeka ASSOS: “So cosa serve per essere competitivi al Tour, io ho avvertito problemi fisici nel corso del fine settimana, il mio corpo non è dove dovrebbe essere per il Grand Depart. Dopo aver discusso la situazione con il team, ho deciso che è meglio rinunciare alla trasferta. Voglio augurare il meglio alla squadra, che mi ha dato un supporto davvero grande, e tiferò per i miei compagni nel vero spirito di Ubuntu”.

Le parole di Carlos Barbero rilasciate al sito ufficiale del Team Qhubeka ASSOS: “Sono entusiasta di affrontare il mio primo Tour de France. Non era nei miei programmi ma nel ciclismo, come nella vita, ci possono essere cambiamenti e devi essere preparato per quando accadono. Sono incredibilmente felice e cercherò di essere utile alla squadra e di correre con il mio spirito di attaccante”.

La formazione del Team Qhubeka ASSOS al via del Tour de France 2021:

Simon Clarke – Australia

Michael Gogl – Austria

Victor Campenaerts – Belgio

Max Walscheid – Germania

Sean Bennett – Stati Uniti

Nic Dlamini – Sudafrica

Sergio Henao – Colombia

Carlos Barbero – Spagna



Foto: Lapresse