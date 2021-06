Ciclismo, Campionati Italiani 2021: i favoriti della gara Elite in linea. Diego Ulissi il principale candidato alla conquista del tricolore

Sarà un Campionato Italiano per nulla banale quello a cui assisteremo in questo 2021. La rassegna tricolore di ciclismo su strada, infatti, si snoderà lungo lo stesso tracciato che ha ospitato i Mondiali di Imola 2020 e che ha incoronato Julian Alaphilippe quale campione del globo. Il favorito principale, stante anche l’ottimo stato di forma di cui gode, è Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Il toscano ha vinto pochi giorni fa la tappa regina del Giro di Slovenia e tra i corridori italiani è quello che, per caratteristiche, più si avvicina al sopraccitato Alaphilippe.

Gode di ottime quotazioni anche il secondo classificato dell’ultimo Giro d’Italia Damiano Caruso (Bahrain Victorious), il quale, ai Mondiali dell’anno scorso, fu decimo su questo tracciato. Il ragusano, ad ogni modo, ha dichiarato, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, di non essere in ottima forma. La Bahrain, tuttavia, può contare su una seconda freccia del rango di Sonny Colbrelli. Il bresciano ha esibito una condizione eccezionale al Giro del Delfinato e potrebbe anche difendersi sorprendentemente bene sulle erte presenti sul circuito di Imola.

Sono molto attesi, oltretutto, pure Gianni Moscon (Ineos) e Alberto Bettiol (EF Education-Nippo), i quali, peraltro, prenderanno prima parte all’odierna prova a cronometro. Il trentino e il toscano sono i corridori azzurri più forti, al momento, sui lunghi chilometraggi. Ambedue, però, dispongono di uno spunto veloce buono, ma non eccelso, motivo per cui a entrambi conviene cercare di staccare tutti piuttosto che portarsi qualche avversario in un’eventuale volata ristretta.

Il tracciato di Imola si presta sicuramente anche alle caratteristiche degli alfieri della Trek-Segafredo Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone e Gianluca Brambilla, mentre Matteo Sobrero (Astana), dopo quanto fatto vedere al Giro di Slovenia, va a sua volta preso in considerazione. Il giovane azzurro dell’Astana, peraltro, da U23 ha conquistato gare di un giorno assai impegnative come il Palio del Recioto e la Coppa Fiera Mercatale, ragion per cui dovrebbe trovarsi particolarmente a suo agio su un percorso come quello di questo Campionato Italiano.

Foto: Lapresse