Christian Eriksen tornerà a giocare? Pareri discordanti

Dopo il grande spavento si comincia già a parlare del possibile ritorno in campo di Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter che ha accusato un grave malore nel corso della partita d’esordio agli Europei 2021 tra la sua Danimarca e la Finlandia, è ancora in ospedale sotto osservazione.

Il Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio alla vicenda aprendo a un dibattito tra i cardiologi. Lucio Mos, presidente della Società italiana di cardiologia dello sport, non si dice proprio ottimista su un possibile ritorno in campo del danese: “Con la legislazione italiana dubito che potrà scendere in campo in futuro in Italia. I protocolli attuali sono rigidi, quindi non proporremo alla FIGC alcuna modifica a quello attuale. Andrebbero cambiati quelli europei che sono più larghi dei nostri“.

Nonostante i rigidi controlli Eriksen è stato vittima di arresto cardiaco. Gli esami clinici ai quali si è sottoposto, però, non hanno ancora palesato la causa: “Ci sono cose che possono sfuggire anche alle visite più accurate – aggiunge Mos – Anche perchè i controlli avvengono periodicamente quindi un problema di questo tipo può nascere tra un controllo e l’altro“.

Molto pessimista sull’eventuale ritorno in campo del giocatore dell’Inter Sanjay Sharma, cardiologo sportivo al St George’s University di Londra, che al Corriere dello Sport ha rivelato: “Chiaramente qualcosa è andato storto. Questo ragazzo ha avuto test normali fino al 2019, come si spiega tutto questo? Sono felice che stia meglio ma non so se giocherà più a calcio. Senza mezzi termini, di fatti è come morto, anche se per pochi minuti, ma è morto e quale medico gli permetterebbe di morire ancora? La mia risposta è no“.

Il cardiologo e medico dello sport Bruno Carù lascia un piccolo spiraglio di speranza: “Non è detto che la carriera di Eriksen sia finita, bisogna vedere cosa ha determinato l’arresto cardiaco, se la patologia è curabile, il calciatore potrebbe tornare teoricamente in campo. Non si deve escludere questa possibilità“.

Intanto Eriksen prosegue il suo percorso di recupero. Il calciatore danese ha postato sui social un’immagina dall’ospedale con la quale ha voluto ringraziare quanti hanno avuto un pensiero per lui in questi difficilissimi giorni.

Foto: LaPresse