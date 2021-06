Dopo i tanti dubbi delle ultime settimane, oggi è arrivata l’ufficialità: Chris Froome parteciperà al Tour de France 2021, che scatterà sabato 26 maggio. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle è stato inserito in squadra dalla Israel Start-Up Nation, la quale ha così smentito la possibile esclusione del keniano bianco in seguito ai risultati poco incoraggianti di questa stagione (ha sempre faticato e non è mai stato protagonista, sempre fuori dalla top-20).

Il britannico, che continua a inseguire la condizione dei giorni migliori dopo il terribile incidente del 2019, non dovrebbe essere in grado di lottare per la classifica generale e, per sua stessa ammissione, non sarà il capitano della squadra World Tour: dovrebbe lavorare per il canadese Michael Woods. Il 35enne tornerà al Tour de France dopo addirittura tre anni di assenza e la sua soddisfazione è enorme, come traspare dalle sue dichiarazioni.

“Dopo due anni senza Tour de France non vedo l’ora di tornare: è stato un percorso arduo dalla mia caduta al Giro del Delfinato nel 2019, ma questa è stata una delle mie più grandi motivazioni. Ho lavorato instancabilmente per essere dove sono, e anche se quest’anno non ho ambizione di fare il leader per la classifica generale, spero di aggiungere la mia esperienza e il supporto al team come capitano sulla strada. Abbiamo un capitano forte come Michael Woods e non vedo l’ora di dare tutto per lui e per il team nella battaglia verso Parigi“.

Foto: Lapresse