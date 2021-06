Canoa velocità, Europei Junior/U23 Poznan 2021: due equipaggi azzurri in Finale A, dieci in semifinale

Si sono aperti a Poznan, in Polonia, gli Europei Junior/U23 2021 di canoa velocità: nella prima sessione sono scesi in acqua i primi dodici equipaggi italiani. Due di questi hanno centrato direttamente l’ingresso in Finale A, mentre gli altri dieci dovranno affrontare le semifinali.

UNDER 23

Vanno direttamente in Finale A nel K1 500 maschile Flavio Spurio vincendo la terza batteria in 1:40.603 e nel C2 1000 maschile Gabriele Casadei e Mykola Vykhodtsev con il terzo posto nella prima batteria in 3:41.590. In semifinale tutti gli altri azzurri: nel K1 1000 femminile Martina Indiano col settimo posto nella prima serie in 4:27.830, nel K2 1000 maschile Giulio Bernocchi e Luca Meneguolo col secondo posto nella terza batteria in 3:20.760, nel K1 500 femminile ancora Martina Indiano col sesto posto nella seconda serie in 2:00.493.

JUNIOR

Tutti in semifinale gli azzurri: nel K1 1000 maschile Andrea Magnatta giunge terzo nella prima serie in 3:47.790, nel C1 1000 maschile Edoardo Pontecorvo è settimo nella prima batteria in 4:13.357, nel K2 1000 maschile Gabriele Duchini e Luca Gasparini sono terzi nella seconda serie in 3:26.350, nel C2 1000 maschile Alessandro Chiello e Filippo Poschetto sono quinti nella seconda batteria in 4:05.897, nel K1 500 femminile Sara Del Gratta è seconda nella seconda serie in 1:58.440, nel K1 500 maschile Achille Spadacini è secondo nella terza batteria in 1:43.410, nel C1 500 femminile Jessica Schiff è quarta nella seconda serie in 2:26.700.

Foto: comunicato stampa Federcanoa