Canoa velocità, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Si disputeranno da giovedì 3 a domenica 6 giugno gli Europei senior di canoa velocità a Poznan (Polonia), ultimo grande appuntamento internazionale prima delle Olimpiadi di Tokyo. Contestualmente si disputeranno nella località polacca anche gli Europei di paracanoa.

Il via giovedì 3 con le batterie, mentre venerdì 4, oltre alle semifinali, si terranno anche le prime finali in specialità non olimpiche. Le prime finali in specialità olimpiche si terranno sabato 5, e termineranno domenica 6. La paracanoa invece vedrà le batterie giovedì 3, le finali del va’a venerdì 4 e le finali del kayak sabato 5.

Al momento non è stata ancora comunicata la copertura televisiva dell’evento.

PROGRAMMA EUROPEI SENIOR CANOA VELOCITA’ E PARACANOA

Canoa velocità

03 giugno 09.30-12.30 Batterie

03 giugno 15.00-17.00 Batterie

04 giugno 09.00-13.00 Semifinali

04 giugno 14.00-17.50 Finali non olimpiche

05 giugno 09.00-13.30 Finali olimpiche e non olimpiche

06 giugno 09.00-12.30 Finali olimpiche e non olimpiche

06 giugno 14.00-17.00 Finali 5000 metri

Paracanoa

03 giugno 09.30-11.30 Batterie kayak e va’a

03 giugno 15.50-16.00 Semifinali va’a

04 giugno 09.30-09.45 Semifinali kayak

04 giugno 16.00-16.40 Finali va’a

05 giugno 16.00-16.40 Finali kayak

Foto: comunicato stampa Federcanoa