Canoa velocità, agli Europei 2021 vanno in finale Burgo/Beccaro, Carlo Tacchini ed Agata Fantini

Scattano stamane gli Europei di canoa velocità, in programma, contestualmente alla rassegna continentale di paracanoa, fino al 6 giugno a Poznan, in Polonia: subito in acqua stamane cinque equipaggi azzurri per un totale di sette italiani in gara, con tre imbarcazioni che vanno in finale e due in semifinale.

Nella specialità non olimpica del K1 1000 femminile Agata Fantini è seconda nella seconda batteria in 4:20.957 e va direttamente alla finale di sabato alle 10.20 con il quarto tempo assoluto. Per quanto riguarda le specialità olimpiche, nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini è secondo nella prima batteria in 4:14.252 e passa direttamente alla finale di sabato alle 11.06 con il secondo tempo assoluto, mentre nel K2 1000 maschile Samuele Burgo e Luca Beccaro, che hanno qualificato l’imbarcazione dell’Italia alle Olimpiadi in questa specialità, sono terzi nella seconda serie in 3:29.900 e centrano il passaggio alla finale di domenica alle 11.16.

Le due semifinali arrivano entrambe in specialità olimpiche: nel K1 1000 maschile Andrea Schera è terzo nella seconda batteria in 3:56.874 e dovrà affrontare la semifinale di domani alle 10.34 per cercare di centrare uno dei tre posti in palio per la Finale A di sabato alle 11.16,mentre nel C2 1000 maschile Sergiu Craciun e Nicolae Craciun sono quarti nella prima batteria in 3:56.472 e torneranno in acqua in semifinale domani alle 12.00 per provare ad ottenere uno dei tre posti a disposizione per la finale di domenica alle 11.06.

Foto: comunicato stampa Federcanoa