La prima tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom si è chiusa a Praga, in Repubblica Ceca, oggi, domenica 13 giugno, con le fasi finali dell’extreme slalom, specialità olimpica in pectore, in quanto entrata a far parte del programma olimpico di Parigi 2024. Non vi erano azzurri in gara.

Nella gara femminile si impone l’austriaca Corinna Kuhnle, seconda agli Europei, che supera la britannica Fiona Pennie, seconda, e la russa Kseniia Krylova, terza, mentre termina ai piedi del podio l’altra austriaca Antonia Oschmautz, quarta ed ultima in finale.

Nella prova maschile vince il ceco Vit Prindis, fresco campione d’Europa della specialità, che piega il neozelandese Finn Butcher, secondo, e l’altro ceco Ondrej Tunka, terzo. Ultimo in finale, e per questo motivo quarto e fuori dal podio, infine, l’austriaco Mario Leitner.

Foto: comunicato stampa Federcanoa