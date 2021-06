Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2021: tanti i campioni presenti in Repubblica Ceca

Più di 200 atleti provenienti da 34 Paesi, tra cui spiccano diversi campioni olimpici e mondiali in carica saranno in gara nel fine settimana per l’apertura della Coppa del Mondo 2021 di canoa slalom: a Praga, in Repubblica Ceca, si terrà una delle ultime grandi competizioni prima delle Olimpiadi di Tokyo.

Tutti i posti a disposizione per Tokyo sono stati assegnati, ma alcune Nazionali, tra cui USA e Svezia, decideranno la composizione delle loro squadre olimpiche solo dopo le gare del fine settimana. L’Italia invece ha già compiuto le proprie scelte in tal senso.

Tra gli atleti in gara a Praga ci saranno le medaglie d’oro di Rio 2016 Joe Clarke (Gran Bretagna), nel K1 maschile, e Denis Gargaud Chanut (Francia), nel C1 maschile. Entrambi non sono riusciti a qualificarsi per Tokyo e stanno già puntando al ritorno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La spagnola Maialen Chourraut, medaglia d’oro nel K1 femminile a Rio, dovrà vedersela a Praga con la campionessa mondiale in carica, Eva Tercelj (Slovenia), con la tre volte campionessa del mondo e due volte medaglia olimpica Jessica Fox (Australia), e con la vincitrice della Coppa del Mondo Ricarda Funk (Germania).

Oltre a Clarke tra gli iscritti nel K1 maschile ci saranno il due volte campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica nel 2016, Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), la medaglia d’argento olimpica 2016 e due volte campione del mondo, Peter Kauzer (Slovenia), ed il campione del mondo 2018 e medaglia di bronzo olimpica 2012, Hannes Aigner (Germania).

Anche nel C1 maschile saranno in gara diversi medagliati olimpici e mondiali, oltre a Gargaud Chanut, come ad esempio gli ex campioni del mondo Franz Anton (Germania) e Benjamin Savsek (Slovenia), o le medaglie d’argento delle ultime due Olimpiadi, Matej Benus (Slovacchia) e Sideris Tasiadis (Germania).

Il C1 femminile farà il suo debutto olimpico a Tokyo, con la pluricampionessa del mondo Jessica Fox (Australia), che partirà come favorita. A Praga dovrà affrontare la campionessa del mondo 2019 Andrea Herzog (Germania) e quella del 2017 Mallory Franklin (Gran Bretagna).

Per quanto concerne l’extreme slalom, che sarà specialità olimpica a Parigi 2024, tra gli uomini saranno in gara anche i già citati Gargaud Chanut e Clarke, ma saranno al via anche il campione del mondo in carica Stefan Hengst (Germania) e gli ex campioni del mondo Christian De Dionigi (Italia) e Vavrinec Hradilek (Repubblica Ceca).

Nella prova femminile saranno della partita le ex campionesse del mondo Caroline Trompeter (Germania) ed Ana Satila (Brasile), e le medagliate iridate Polina Mukhgaleeva (Russia), Martina Wegman (Paesi Bassi) ed Amalie Hilgertova (Repubblica Ceca).

Foto: Pier Colombo