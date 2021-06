Campionati Italiani a cronometro 2021: Longo Borghini per il quinto tricolore. Contro di lei Bussi, Cecchini e Guderzo

Siamo ormai giunti alla vigilia dei Campionati Italiani di ciclismo 2021 che andranno in scena da domani, venerdì 18 giugno. Ad aprire le danze delle prove tricolori ci penseranno le donne Elite con la loro gara a cronometro di Faenza lunga 33,1 chilometri. Ancora una volta Elisa Longo Borghini è la candidata numero uno per la conquista del titolo tricolore contro il tempo.

PERCORSO

Come detto in precedenza, la cronometro delle Donne Elite misura 33,1 chilometri e presenta un dislivello di 350 metri. Dopo il via da Faenza le atlete toccheranno Villagrappa, Terra del Sole, il rilevamento cronometrico dell’ascesa a Rocca di Monte Poggiolo (178 m slm), Cima Sabbioni (158 m slm), il secondo rilevamento cronometrico di San Mamante, Santa Lucia, Ponte Rosso e di nuovo Faenza, con l’arrivo in Piazza del Popolo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

La campionessa italiana uscente Elisa Longo Borghini (GS Fiamme Oro) figura, senza ombra di dubbio, come la candidata numero uno per la conquista di uno storico quinto titolo tricolore, ma contro di lei abbiamo altre azzurre plurititolate come il duo del GS Fiamme Azzurre formato da Elena Cecchini e Tatiana Guderzo, e Silvia Valsecchi (Bepink). Da non dimenticare la presenza di Vittoria Bussi (Open Cycling Team), tre volte medaglia d’argento tricolore.

Al via altre atlete esperte come Rossella Ratto (Bingoal), Marta Bastianelli (GS Fiamme Azzurre) e la più giovane Alessia Vigilia (Women Cycling Sport). Da verificare poi la condizione di Letizia Paternoster (GS Fiamme Azzurre) e di Soraya Paladin (Liv racing). Infine, attenzione al duo della Valcar Travel & Service formato dalle promettenti Elena Pirrone e Federica Piergiovanni.

PROGRAMMA

La prima atleta a scendere dalla pedana di Faenza sarà Nicole Fede (GB Junior Team) alle ore 14.30. Le atlete partiranno ad un minuto di distanza l’una dall’altra e ci impiegheranno tra i 45 e i 48 minuti a testa. L’ultima donna a partire sarà per l’appunto la campionessa italiana uscente Elisa Longo Borghini alle ore 15.05.

