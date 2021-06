Domani, alle ore 18.00, Italia e Galles si affronteranno per l’ultima giornata di incontri del Gruppo A degli Europei 2021 di calcio. Le due selezioni si contenderanno il primato del raggruppamento ed è già fatto ben noto che gli azzurri, forti del passaggio di turno agli ottavi di finale, saranno un po’ diversi da quelli che sono scesi in campo negli incontri con Turchia e Svizzera.

Il CT Roberto Mancini vuol varare un mini-turnover per permettere a qualche titolare di rifiatare e nello stesso tempo verificare la condizione fisica di chi ha giocato poco o è rimasto fuori per infortunio. Il riferimento è a Marco Verratti che, salvo sorprese, domani sarà in campo dal primo minuto. Un bel test per il centrocampista del PSG al cospetto di una formazione molto fisica.

Il Galles, di sicuro, non farà conti e vorrà vincere: “Sarà una grande sfida, vogliamo vincere ancora. Non vogliamo arrivare secondi“, ha dichiarato in conferenza stampa il CT gallese Robert Page, che ha aggiunto. “Probabilmente domani l’Italia cambierà 4-5 giocatori, ma resta sempre una grande squadra e indipendentemente dai cambi avrà tanta qualità in campo. Ma noi vogliamo arrivare primi, non vogliamo pensare neanche di arrivare secondi. Vogliamo il primo posto. L’Italia è fortissima, attacca in 7 e difende in 3. Servirà scegliere una squadra che potrà vincere la partita“.

Si prospetta un incontro interessante e vedremo come la Nazionale saprà affrontare un match contro una formazione motivata e desiderosa di stupire ancora una volta, dopo aver pareggiato con gli elvetici e battuto 2-0 la Turchia.

