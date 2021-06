Patrick Vieira, come da giocatore, ci mette la faccia. L’ex centrocampista di Juventus, Milan, Inter e della Nazionale francese, che nei giorni precedenti aveva giustificato le vittorie dell’Italia essenzialmente per la pochezza delle rivali, ha criticato le prestazioni della selezione transalpina sconfitta clamorosamente ieri negli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio.

I calci di rigore sono stati letali alla formazione di Didier Deschamps, dopo che i Galletti d’Oltralpe si erano ritrovati avanti 3-1 nel secondo tempo, riuscendo a ribaltare l’iniziale svantaggio (favoriti anche da un errore di Ricardo Rodriguez su penalty nei tempi regolamentari). Per Vieira, ora commentatore dell’emittente inglese ITV, è mancata coesione e i solisti di alto profilo della compagine non hanno ben interagito tra di loro.

“Bisogna fare i complimenti alla Svizzera, perchè stasera hanno vinto i migliori. Se c’era qualcuno che meritava di andare avanti, erano loro. Ma sono molto deluso dell’atteggiamento che abbiamo avuto in campo. Credo che quella vista stasera sia una pessima Francia, non c’è stato spirito di squadra, anzi, non c’è stato nessun tipo di spirito“, le parole di Vieira.

“Non abbiamo giocato come un collettivo, quindi non meritiamo di andare avanti. In alcuni momenti abbiamo giocato bene, perché le qualità individuali fanno la differenza, ma collettivamente gli svizzeri hanno fatto meglio. Non abbiamo dominato questa partita. Abbiamo subito molto nel primo tempo. Migliore è stata la seconda frazione di gioco grazie a Benzema, Mbappé e Griezmann. Complimenti ai giocatori svizzeri, che hanno dato prova di tale forza mentale. Sono rimasti fedeli al loro stile“, la chiosa dell’ex giocatore francese.

Foto: LaPresse