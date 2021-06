L’esordio della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini negli Europei 2021 si avvicina. Gli azzurri affronteranno nel match inaugurale della rassegna continentale la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma e non sarà un match semplice per le caratteristiche degli avversari, oltre che per l’importanza della posta in palio.

Il CT, in questi giorni, sta lavorando tanto sul campo per far valere i propri principi di gioco e nello stesso tempo valorizzare il materiale umano a propria disposizione. Non vi sono dubbi che il centrocampo sia il fiore all’occhiello della formazione tricolore, reparto in cui il talento non manca e Manuel Locatelli si è ritagliato un ruolo di primo livello.

“Rappresentare l’Italia e gli italiani agli Europei è una responsabilità bellissima che tutti vorrebbero avere, qualcosa da raccontare ai nostri figli, per me è un sogno che avevo fin da bambino, seguivo queste competizioni all’oratorio con gli amici’‘, le sue parole nell’appuntamento coi giornalisti a Coverciano (fonte: Ansa).

L’obiettivo del calciatore del Sassuolo sarà quello di calcare dal primo minuto il rettangolo verde capitolino, sapendo di avere delle caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti: “Non so se sarò titolare venerdì, comunque ho caratteristiche diverse rispetto a due grandi come Jorginho e Verratti, mi piacerebbe somigliare a De Rossi. Questa annata mi ha maturato come persona prima ancora come giocatore. E se toccherà a me mi farò trovare pronto“.

Foto: LaPresse