Questa sera è stato completato il primo turno del Girone C degli Europei di calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Olanda ed Ucraina, con gli olandesi che hanno vinto per 3-2, con tutte i gol che sono giunti nella ripresa, dopo una prima frazione a reti inviolate.

Ha sbloccato al 52′ Wijnaldum, poi il raddoppio al 59′ Weghorst, ma l’Ucraina ha pareggiato con i gol al 75′ di Yarmolenko ed al 79′ di Yaremchuk. Decisiva la rete all’85′ Dumfries. Con questo risultato l’Olanda sale a quota 3 come l’Austria, ma al momento risulta seconda per la peggior differenza reti (+2 per gli austriaci).

Nel primo tempo Depay già al 2′ chiama in causa il portiere avversario, che si fa trovare pronto anche al 5′ sulla conclusione di Dumfries. Altre due parate importanti di Bushchan arrivano al 39′ su Wijnaldum ed al 41′ ancora su Dumfries, così si va al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo invece l’Olanda sfonda: al 52′ Wijnaldum è attento in area e scaraventa la palla in rete. A ruota arriva il raddoppio di Weghorst, convalidato dal VAR. L’Olanda pare in controllo, ma l’Ucraina pareggia nel volgere di 4′: al 75′ Yaremchuk serve Yarmolenko, che accorcia, poi al 79′ lo stesso Yaremchuk fissa il 2-2 sugli sviluppi di un piazzato. Al minuto 85 però Ake serve un cioccolatino a Dumfries, che di testa segna il gol partita.

