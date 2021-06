Allo Stadio Olimpico di Baku è andata in scena la seconda sfida del Gruppo A degli Europei 2021 di calcio. Sul rettangolo verde azero si sono affrontate la Svizzera e il Galles, squadre facenti parte del medesimo girone dell’Italia, vittoriosa ieri 3-0 contro la Turchia a Roma.

Ebbene, il riscontro finale ha sorriso agli azzurri visto che le due compagini hanno terminato sul punteggio di 1-1. Gli elvetici erano passati in vantaggio a inizio ripresa grazie a Embolo, ma poi sono stati raggiunti sul pari da una rete di Moore al 74′. Una partita palpitante soprattutto nella seconda frazione nella quale è intervenuto anche il VAR ad annullare la realizzazione rossocrociata di Gavranović per posizione di fuorigioco. Con questo risultato, dunque, la Nazionale di Roberto Mancini comanda con 3 punti, a precedere Svizzera e Galles con 1 e la Turchia con 0.

PRIMO TEMPO – Petkovic punta su un 3-4-1-2 con Embolo e Seferovic coppia d’attacco supportati da Shaquiri. Page risponde con un 4-3-3: Moore riferimento centrale, con Bale e James sugli esterni. Primi minuti in cui accade poco o nulla e tanti contrasti in mezzo al campo. Il primo sussulto arriva al 15′: percussione di James dalla sinistra, Moore svetta di testa e Sommer si salva deviando sopra la traversa. 6′ dopo la squadra elvetica si fa vedere: su cross dalla destra, deviazione di tacco di Schar e Ward respinge di puro istinto. Partita molto tattica e un po’ spigolosa con il primo giallo della gara al citato Schar, costretto a stendere James molto attivo sull’out laterale. Nel minuto di recupero della prima frazione c’è una chance per i rossocrociati: Embolo protegge bene in area e innesca Seferovic che a rimorchio non trova lo specchio della porta da ottima posizione.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la Svizzera spinge: al 49′ Embolo libera un destro molto pericoloso che costringe Ward agli straordinari; 1′ dopo è proprio lui a gonfiare la rete, sovrastando Roberts sugli sviluppi di un corner calciato di Shaquiri, di testa porta in vantaggio gli elvetici. Il Galles tenta una reazione, esponendosi alle ripartenze dei rivali: uno scatenato Embolo al 65′ si mette in proprio e tenta una conclusioni da fuori non trovando di poco il bersaglio. Al 74′ arriva in maniera anche un po’ inaspettata il pari dei gallesi: su cross di Morrell dalla destra, Moore anticipa tutti e di testa supera Sommer. 3′ dopo la Svizzera va vicina alla realizzazione: traversone dalla destra del neo entrato Zakaria, tuffo di testa del solito Embolo che non inquadra la porta. All’86’ la Svizzera va a segno con Gavranović, ma la marcatura viene annullata per posizione di fuorigioco dell’attaccante ravvisata dal VAR. Negli ultimi scampoli di partita sempre Embolo crea il panico nella retroguardia gallese, ma Ward si supera e smanaccia la sua conclusione. Sull’1-1 termina la sfida di Baku.

Foto: LaPresse